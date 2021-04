La semaine passée, le siterévélait le classement des salaires en F1 pour cette saison 2021 . Alors que Lewis Hamilton, Max Verstappen et Fernando Alonso figurent dans le haut de la hiérarchie, Charles Leclerc est lui sixième avec des revenus estimés à environ 10 millions d'euros annuels. Alors que la Formule 1 envisage de mettre en place un salary cap pour les pilotes à l'avenir, le Monégasque s'est penché sur le sujet dans un entretien accordé jeudi à

", a assuré le pilote Ferrari, qui dit viser la troisième place au classement des constructeurs en 2021. Alors que Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a confirmé que l'hypothèse d'une course "sprint" le samedi et qu'elle devrait être expérimentée à Silverstone, Monza et Interlagos, Charles Leclerc a cette fois-ci approuvé.