Comme en course, Lewis Hamilton domine le classement des salaires du paddock. Le site spécialiséa dévoilé vendredi les revenus de tous les pilotes qui courent cette saison en Formule 1. Derrière le septuple champion du monde et ses 25 millions d'euros annuels, on retrouve son rival Max Verstappen , qui touche lui 21,02 millions d'euros par saison. De retour en F1 après deux ans d'absence, Fernando Alonso complète le podium avec 16 millions d'euros.