Ferrari a toujours aimé se démarquer de ses concurrents. C'est peut-être la raison pour laquelle la Scuderia a choisi de révéler la SF21, sa monoplace pour la saison à venir, après tout le monde. Et à deux jours des premiers tests de la saison, à Bahreïn. Pour savoir si la Rossa a vraiment changé, il faudra d'ailleurs patienter jusqu'aux premiers tours de roue de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Car c'est bien son cœur, à savoir son moteur, cause de tous ses maux en 2020, qui devra marquer une véritable différence pour permettre à la Scuderia d'effacer l'un des exercices les plus laborieux de toute son histoire en championnat du monde de Formule 1. Même si, en apparence, la SF21 tente déjà de se démarquer. Le constructeur italien a remisé son rouge uni au placard pour laisser place à une livrée plus nuancée et, notamment, un train arrière beaucoup plus foncé.

La teinte est la même que celle qui avait été utilisée l'année dernière, lors d'une livrée spéciale arborée dans le cadre du Grand Prix de Toscane , le 1000e de Ferrari. La monoplace rouge n'a pas non plus échappé à une tendance qui prend de plus en plus d'épaisseur, en autorisant l'un de ses sponsors à trancher dans le vif avec une couleur beaucoup plus tape à l'œil. Un détail qui agitera peut-être les tifosi. Mais qui devrait vite passer au second plan une fois la Ferrari en piste.

