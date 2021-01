Il ne reste plus qu'un baquet à confirmer pour compléter la grille 2021. Et il s'agit probablement du plus important : celui de... Lewis Hamilton. Le Britannique, qui vient de rafler une septième couronne mondiale, n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, et ce malgré de nombreuses déclarations allant dans ce sens ces dernières semaines. Une situation paradoxale dont l'épilogue ne semble pas encore pour maintenant.