A cause d'un problème électrique lors du tour de formation, Sergio Perez n'a pas pu lutter pour les gros points à Sakhir. Malgré tout, la nouvelle recrue de Red Bull, partie depuis les stands lors du GP de Bahreïn dimanche dernier, a réussi à finir en cinquième position. De quoi satisfaire Helmut Marko, le conseiller sportif de l'écurie autrichienne. "Le rythme de course est au même niveau que story8200600Max Verstappenstory.aspxNone. Lorsqu'il avait le champ libre, il faisait les mêmes chronos. Jusqu'ici tout va bien", a-t-il déclaré jeudi à la chaîne Youtube de Formel1.de.

Le seul problème qu'il y a, c'est de mettre un tour complet bout à bout. Nous sommes convaincus qu'il sera beaucoup plus proche de Max en qualifications", a ajouté le dirigeant autrichien. Sergio Perez tentera de montrer qu'il a retenu la leçon lors des qualifications du Cependant, le dirigeant de Red Bull estime que le Mexicain, qui devait initialement partir depuis le onzième rang, devra faire mieux en qualifications. "", a ajouté le dirigeant autrichien. Sergio Perez tentera de montrer qu'il a retenu la leçon lors des qualifications du GP d'Emilie-Romagne lors du week-end du 18 avril

"La victoire de Hamilton, c'est l'arbre qui cache la forêt"

Saison 2021 Piquet balance après Sakhir : "Si Verstappen pilotait pour Mercedes, il écraserait Hamilton" HIER À 17:13

Saison 2021 Vettel demande pardon à Ocon et Aston Martin : "Je suis désolé de cette accumulation de fautes" 30/03/2021 À 14:37