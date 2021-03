"Si Max (Verstappen) pilotait pour Mercedes, je suis sûr qu'il écraserait (Lewis) Hamilton. Max est plus agressif. Il fait peut-être des erreurs plus fréquemment en raison de son agressivité, mais à mon avis il est meilleur que (Lewis) Hamilton. Il est trop facile pour lui de tout gagner avec [Valtteri] Bottas à ses côtés en tant que second pilote", a indiqué l'ancien pilote brésilien désormais âgé de 68 ans.

Saison 2021 Vettel demande pardon à Ocon et Aston Martin : "Je suis désolé de cette accumulation de fautes" HIER À 14:37

Piquet se paie Bottas et Rosberg

Mercedes était bien meilleur que les autres ces dernières années. Ce n'est pas que Lewis n'est pas bon. Mais il a un pilote inférieur à ses côtés et le précédent (Nico Rosberg) était encore pire. Il a gagné (le titre de champion en 2016) parce que Lewis Hamilton a connu des accidents et des abandons cette année-là." Présent lors de l'interview, Nelson Piquet Jr a lui souligné que "la volonté et l'agressivité de Max (Verstappen) étaient plus grandes". Puis Nelson Piquet a enfoncé le clou lorsqu'il a évoqué le Finlandais. "(Nico Rosberg)(le titre de champion en 2016)Présent lors de l'interview, Nelson Piquet Jr a lui souligné que "(Verstappen)". Il reste désormais 22 courses à Lewis Hamilton pour faire mentir la famille Piquet.

"La victoire de Hamilton, c'est l'arbre qui cache la forêt"

Saison 2021 Quiz - Connaissez-vous tous les vainqueurs de Grands Prix depuis 2011 ? 26/03/2021 À 09:19