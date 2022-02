Non, Esteban Ocon et Fernando Alonso ne piloteront pas une Force India ou une Racing Point lors des Grands Prix de Bahreïn (20 mars) et d'Arabie Saoudite (27 mars). Pour les deux premières courses, l'Alpine A522 sera vêtue de rose "afin de mettre en avant la collaboration avec le partenaire titre BWT", comme l'a précisé ce lundi à Paris l'écurie française. Mais dès le GP d'Australie (10 avril), ce sera le retour des coloris plus traditionnels (ndlr : en bleu). Avec néanmoins quelques tons en rose.

Ad

Le personnel a travaillé sans relâche ces dix-huit derniers mois pour concevoir l’A522 sur fond du changement radical de règlementation", a précisé Alpine sur son site officiel. Outre Otmar Szafnauer, nouveau directeur de l’écurie , Esteban Ocon et Fernando Alonso étaient présents pour la présentation de la nouvelle Alpine, qui a dû prendre en compte les nouveaux règlements de la saison 2022 , qui sont notamment censés faciliter les dépassements en course. "", a précisé Alpine sur son site officiel.

Saison 2022 Hamilton revient sur le crève-coeur d'Abu Dhabi : "Ça n'a rien à voir avec Max" 18/02/2022 À 17:30

Nous voulons poursuivre notre ascension vers les sommets

En plus d’un châssis complètement revu et inédit, l’écurie est fière de présenter le groupe propulseur RE22 ouvrant un nouveau chapitre du riche héritage du constructeur automobile français en F1, a ajouté l'écurie Les spécifications et les dimensions du bloc moteur ont ainsi offert davantage de libertés dans le dessin de la carrosserie afin d’exploiter au mieux le nouveau règlement technique tout en s’adaptant au nouveau carburant E10 marquant une étape supplémentaire vers des carburants durables en Formule 1." , a ajouté l'écurie qui a connu le goût du succès en Hongrie la saison passée ."

"En 2022, nous voulons montrer des progrès constants avec des développements complets sur tous les sites pour nous assurer de devenir de futurs prétendants au titre. Nous allons dans la bonne direction et nous voulons poursuivre notre ascension vers les sommets", a assuré Laurent Rossi le patron de l'écurie française. Si Esteban Ocon s'est dit "affûté physiquement" à deux jours du début des essais hivernaux à Barcelone, son coéquipier espagnol a indiqué avoir "travaillé dur pour être prêt cette saison" .

Saison 2022 Le contrat avec le circuit d'Austin prolongé jusqu'en 2026 18/02/2022 À 15:33