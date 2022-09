Alonso cache son jeu à Szafnauer

Le point de départ. Durant de longues semaines, Fernando Alonso et le clan Alpine ont échangé au sujet de la prolongation de contrat de l'Espagnol. Le double champion du monde réclamait un nouveau bail de deux ans, et possiblement de nouvelles garanties financières. L'écurie française souhaitait lui proposer de rouler une saison de plus, avec une supplémentaire en option.

Le 29 juillet, c'est-à-dire au lendemain de l'annonce du départ à la retraite de Sebastian Vettel, Alonso certifie que les négociations avec Alpine pouvaient aboutir "en dix minutes". En réalité - il le révèlera plus tard - il avait déjà reçu un appel d'Aston Martin. L'écurie britannique a rapidement accédé aux demandes d'Alonso. Et bouclé l'affaire en deux temps, trois mouvements.

malgré les rumeurs". Le lundi 1er août, Aston Martin officialise la venue du double champion du monde en 2023. C'est une surprise : tout au long du week-end, Otmar Szafnauer, le directeur de l'écurie Alpine, avait semblé relativement serein, "".

Il est en fait le dindon de la farce : "Toutes les personnes impliquées dans les négociations avec Alpine, comme Laurent Rossi [DG d'Alpine] et Luca de Meo [patron du groupe Renault] ont été informées avant la publication du communiqué, assure Alonso en conférence de presse. Peut-être qu'Otmar n'était pas au courant mais il n'était pas non plus impliqué dans la négociation. Il semble que personne de l'équipe ne l'ait appelé pour le lui dire. Mais tout le monde le savait. Y compris mes mécaniciens." Malaise.

Alpine tente un coup de bluff avec Piastri

Le jour de l'annonce d'Aston Martin, Otmar Szafnauer se rend à l'usine Alpine pour y rencontrer Oscar Piastri, alors en pleine session de simulateur. Le dirigeant vient annoncer au pilote australien sa promotion au sein de l'écurie, en lieu et place d'Alonso. "Je suis allé le voir, il était souriant et reconnaissant, a raconté le directeur d'écurie face aux journalistes. On a très rapidement publié le communiqué de presse."

Ma décision a été prise bien avant [le départ d'Alonso], ce qui a rendu l'annonce d'Alpine encore plus déroutante et bouleversante car nous avions dit à l'équipe que je n'allais pas continuer, a révélé Piastri dans une interview accordée C'était un épisode bizarre et franchement bouleversant. Cela a été fait publiquement devant certains membres de l'équipe qui étaient inconscients de la situation et je ne voulais pas faire de scène devant eux." Pourtant, il était bien au courant de la situation. "[le départ d'Alonso],, a révélé Piastri dans une interview accordée au site officiel de la F1 ."

Une fois que nous étions en privé, j'ai dit à Otmar quelle était notre position et ce qu'on lui avait dit plusieurs fois auparavant, a-t-il rappelé. C'était très surprenant pour moi de faire cette annonce." Sur Twitter, Quelque peu surpris par cette annonce improvisée, qui laisse entendre qu'Alpine a tenté un coup de bluff, l'Australien ne bronche pas. Le lendemain (2 août), l'écurie française annonce donc que le champion de F3 et de F2 épaulera Esteban Ocon à partir de 2023. Mais aucune déclaration du pilote ne figure dans le communiqué de presse. ", a-t-il rappelé.." Sur Twitter, Piastri dément tout accord

Zak Brown et les non-dits à Ricciardo

le seul contrat à être reconnu par le conseil d’administration est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri daté du 4 juillet 2022." La décision du CRB , dévoilée vendredi, a permis d'obtenir plusieurs éléments importants autour de cette affaire. Dans son communiqué, l'instance précise que "."

Nous aimons travailler avec lui, confie le patron de la firme de Woking dans une interview à Fox Sports Australia. Il aime l'équipe. Nous avons vu que lorsque nous lui donnions une voiture capable de gagner, il pouvait gagner." Autrement dit, le pilote australien et la direction de McLaren ont noué un accord plusieurs semaines avant le départ de Fernando Alonso. Le 10 juillet, pourtant, Zak Brown tente d'adoucir le gros coup de pression qu'il avait mis quelques jours plus tôt sur les épaules de Daniel Ricciardo. ", confie le patron de la firme de Woking dans une interview à."

Le 13 juillet, Daniel Ricciardo tente lui aussi d'apaiser la situation. "Il y a eu beaucoup de rumeurs sur mon futur en F1 dernièrement, écrit l'Australien sur Twitter. Je suis engagé avec McLaren jusqu'à la fin de l'année prochaine et je n'ai pas l'intention de quitter ce sport." Son écurie l'a pourtant déjà remplacé. Ce week-end, à Zandvoort, l'ancien pilote Renault s'est dit surpris par les différents éléments de temporalité révélés par le CRB. Il est, lui aussi, victime de la dure réalité de la F1.

