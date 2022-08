Il est, bien malgré lui, l'un des pilotes concernés par la "silly season". Cet été, la traditionnelle période de spéculation a été largement agitée par l'affaire Piastri, dont les conséquences ne sont pas encore toutes connues . Mais elles pourraient ouvrir bien plus de portes que prévu, y compris pour Théo Pourchaire. L'actuel 2e du championnat de Formule 2 a annoncé ces derniers jours qu'il n'enquillerait pas de troisième saison dans l'antichambre de la F1.

"C'est un choix logique, nous a-t-il confié. Ce serait un problème au niveau du budget, même si Sauber m'aide beaucoup. Des pilotes performants, aidés par des académies, qui font trois saisons en F2, c'est très rare. J'espère bien finir la saison comme ça, la question ne se posera pas." En cas de titre, le jeune Français sera effectivement interdit de rouler dans la même catégorie la saison prochaine - comme ce fut d'ailleurs le cas pour Piastri cette saison.

Je verrai bien comment ça se goupille, ajoute celui qui a remporté trois courses cette saison, dont la dernière en Hongrie. Il y a des places qui se libèrent chez Alpine, chez Williams. Alfa Romeo n'a encore rien confirmé. Moi, je n'ai aucune nouvelle." Le pilote de 19 ans ne compte plus que 21 points de retard sur le Brésilien Felipe Drugovich, avec quatre manches restantes (chaque épreuve comportant un sprint et une course principale). Une couronne de champion serait un atout de poids pour tenter d'arracher l'un des derniers baquets vacants.

Pas de bras de fer avec Sauber

Lié contractuellement à Sauber, dont Alfa Romeo est le prête-nom en F1, Pourchaire convoite toujours le baquet occupé par Guanyu Zhou. Le pilote chinois a signé un bail d'une saison et ne sait pas non plus de quoi sera fait son avenir, après une première partie de saison encourageante mais aussi marquée par la malchance et son effroyable crash à Silverstone. Il s'est en tout cas construit une petite expérience en F1.

Le Français, lui, n'a toujours pas pu rouler avec Alfa en essais libres, notamment en raison d'un calendrier chargé et des soucis de fiabilité rencontrés par l'écurie. "Si je fais le job en F2, il y aura des opportunités pour rouler", estime Pourchaire. Mais le rachat de l'écurie par Audi, à partir de 2026, n'aide pas à y voir plus clair.

C'est quand même grâce à Sauber que je roule en F2 depuis deux saisons, a rappelé le pilote tricolore. Cette collaboration est hyper importante pour moi. Ils ne me veulent que du bien. Je leur fais confiance. Quoi qu'il arrive, s'il y a des opportunités ailleurs, ce sera Sauber qui décidera de mon avenir et c'est tout à fait normal." Une chose est sûre, le natif de Grasse n'ira pas au bras de fer. Le type de propos qu'Otmar Szafnauer aurait beaucoup aimé entendre de la bouche d'Oscar Piastri.

