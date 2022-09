Toutes les planètes sont alignées. Toutes, sauf une. Alpine veut Pierre Gasly , Pierre Gasly veut Alpine mais AlphaTauri ne veut pas n'importe qui. L'écurie de Faenza, dont les pilotes sont exclusivement désignés par Red Bull et son conseiller Helmut Marko, n'a même qu'une idée en tête. Elle souhaite attirer Colton Herta, jeune Américain évoluant en Indycar, avant de libérer le Français. Problème : le pilote de 22 ans ne dispose pas du précieux sésame pour évoluer en Formule 1.

Herta n'est en effet pas titulaire d'une "Super Licence", une sorte de permis nécessaire pour intégrer l'élite du sport automobile. Ce document, né dans la polémique il y a près de 40 ans (1984), n'a cessé d'évoluer au fil du temps, et doit permettre à la F1 de garder un très haut niveau de compétitivité.

Ainsi, chaque pilote souhaitant obtenir le ticket d'or doit d'abord remplir un certain nombre de conditions (être majeur, avoir le permis de conduire*) et, surtout, obtenir un total de 40 points dans des championnats de sport automobile régis par la Fédération Internationale de l'Automobile.

Pour chaque discipline, l'instance a défini un barème afin de pondérer les récompenses en points en fonction du niveau de difficulté. Par exemple, un titre en Formule 2 rapporte d'office les 40 unités nécessaires, alors qu'une première place en Championnat d'Endurance (WEC), n'en rapporte que 30. Et seulement 15 en DTM. Ces points sont cumulables sur les trois dernières années d'exercice du pilote, ou sur les deux dernières saisons ajoutées à celle en cours.

Pour Herta, c'est là que ça se complique. L'Américain n'a pas obtenu d'assez bons résultats en Indycar pour atteindre la fameuse barre des 40 pions. Il a fini septième en 2019 (4 points), troisième en 2020 (20 points), et cinquième en 2021 (8 points). Vous avez fait le calcul ? Il ne compte, à ce jour, que 32 points. Ça coince.

Théoriquement, le Californien ne peut donc pas prétendre à un baquet de Formule 1. Mais il reste une infime possibilité : lorsqu'un pilote comptabilise plus de 30 unités, la FIA peut décider, à sa propre discrétion, de lui accorder une dérogation. Le cas Herta a alors toutes les chances d'engendrer des luttes intestines en Formule 1.

D'un côté, Red Bull et AlphaTauri espèrent que l'instance sera clémente avec le pilote de 22 ans, qu'elles considèrent comme la seule alternative crédible pour remplacer Pierre Gasly - notamment d'un point de vue marketing -, alors que d'autres ( Mick Schumacher ) sont sur le marché. "", a d'ores et déjà annoncé Franz Tost, patron de l'écurie de Faenza, en conférence de presse. Alpine doit également croiser les doigts, puisque réussir à attirer le Français après sa gestion désastreuse des cas Fernando Alonso et Oscar Piastri constituerait un petit miracle.