Sur un autre circuit, peut-être se serait-il contenté de cette deuxième place. Mais à voir son visage, plutôt fermé, à son retour dans le parc, Fabio Quartararo (Yamaha) ne s'est pas satisfait de cette position acquise en qualification du Grand Prix d'Espagne, ce samedi. Intouchable dans cet exercice à Jérez depuis qu'il a été promu en MotoGP, le Français a cette fois-ci été battu par l'un de ses grands rivaux, Francesco Bagnaia (Ducati). Passé par la Q1, Johann Zarco (Ducati Pramac) a accroché la deuxième ligne.

Dominateur vendredi , battu d'un souffle lors du troisième entraînement en matinée, le champion du monde en titre n'a pu réaffirmer son statut dans l'après-midi. Vite dans le rythme, le Niçois n'avait de toute façon pas les armes pour aller chercher un tour en orbite de "Pecco" : sur sa deuxième tentative, l'Italien a bouclé un tour en 1'36"170, nouveau record de la piste. "El Diablo" lui a concédé près d'une demi-seconde, en 1'36"623, un gouffre sur ce tracé étroit.

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais libres du Grand Prix d'Espagne, le 29 avril 2022 Crédit: Getty Images

Ces deux-là seront les grands favoris pour la gagne, dimanche, même si le Français devrait encore avoir l'avantage sur le rythme de course. Derrière, Aleix Espargaro (Aprilia) a bouclé la première ligne en 1'36"933 et le reste de la meute s'est tenu dans un mouchoir de poche. Passé par la Q1, Johann Zarco (Ducati-Pramac) s'est installé au sixième rang, derrière Jack Miller (Ducati) et Marc Marquez (Honda), en 1'37"220. Il sera, lui aussi, candidat au podium.

