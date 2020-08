GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) a dominé la première séance d'essais libres, malgré quelques frustrations. Johann Zarco (Ducati Avintia) s'est lui aussi offert un joli chrono alors que les autres têtes d'affiche, Rossi et Dovizioso notamment, sont restés en retrait.

Maintenant, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) ne se contente plus du haut de la fiche. Malgré des signes de frustration, le Français a signé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de République tchèque catégorie MotoGP, vendredi, sur le circuit de Brno.

Le leader du championnat du monde, après deux victoires lors des deux premières manches, a réalisé son chrono dans les dernières secondes de la deuxième séance. Avant cela, il avait multiplié les gestes d'agacement sur une piste offrant peu d'adhérence.

Sur la feuille des temps, il devance son équipier italien Franco Morbidelli de 0"007 seulement et deux pilotes surprenants à ce niveau, le Portugais Miguel Oliveira (KTM Tech3) et le Français Johann Zarco (Ducati Avintia), 0"048 et 0"081 respectivement. A noter, les absences dans le Top 10 provisoire des Italiens Valentino Rossi (Yamaha Favory), 12e, et Andrea Dovizioso (Ducati Team), 15e.

Viñales au tapis, Bagnaia sur le billard

Tombé le matin et blessé au genou, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) va devoir être opéré et manquera la manche tchèque et probablement la suivante, la semaine prochaine, en Autriche. Le dauphin de Quartararo au classement des pilotes, l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha Factory), a aussi subi une chute sans gravité tôt dans la première séance.

Le champion en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), est forfait après avoir été réopéré lundi d'une fracture de l'humérus droit et remplacé par l'Allemand Stefan Bradl.

La douleur au bras était trop forte pour Marc Marquez (Honda), contraint de renoncer au Grand Prix d'Andalousie Crédit: Getty Images

