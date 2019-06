Bleus, 9-0, Nadal-Thiem, GP du Canada : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Elim. Euro 2020 : Les Bleus sombrent en Turquie

Entre les Bleus, le mois de juin et les années impaires, ça ne colle pas. Vraiment pas. Comment souvent ces dernières années – hors compétition internationales – la bande à Didier Deschamps a sombré durant le mois de juin. Dans la chaude ambiance de Konya, les coéquipiers d'Hugo Lloris se sont inclinés face à la Turquie (2-0) après avoir encaissé deux buts en dix minutes, signés Ayhan (30e) et Ünder (40e). Sans jamais réagir. Au classement du groupe H de ces éliminatoires, la sélection de Şenol Güneş est désormais seule en tête (9 points), avec trois longueurs d'avance sur les Tricolores, qui devront relever la tête à Andorre mardi (20h45).

2. Rugby - Top 14 : Toulouse ira au Stade de France

Sept ans après, le Stade Toulousain va redisputer une finale de Top 14. Opposés à La Rochelle dans la première demi-finale, disputée au Matmut Atlantique de Bordeaux, les Rouge et Noir se sont nettement imposés (20-6). L'intouchable leader du championnat a ainsi fait respecter la logique face à une équipe qui devait sa présence dans le dernier carré à une victoire en barrage face au Racing 92 (13-19). Au milieu de quelques maladresses et d'un spectacle moins impressionnant qu'attendu, Guitoune (13e), Bézy (60e) et Kolbe (65e) ont inscrit les essais de la gagne. Clermont et Lyon se disputeront cet après-midi le deuxième ticket pour la finale (16h30).

3. Formule 1 – Grand Prix du Canada : Sebastian Vettel partira en pole

Sebastian Vettel (Ferrari) a signé sa première pole position de la saison samedi soir, en terminant premier de la séance de qualification sur le circuit Gilles Villeneuve. A Montréal, le pilote allemand a devancé Lewis Hamilton (2e, Mercedes) et Charles Leclerc (3e, Ferrari) pour s'offrir un luxe qu'il n'avait plus connu depuis le Grand Prix d'Allemagne 2018. Alors que Valtteri Bottas a craqué, Daniel Ricciardo (Renault) a saisi sa chance et accroché le quatrième temps devant Pierre Gasly (Red Bull). Rendez-vous à 20h10 pour la véritable explication.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Elim. Euro 2020 : A part la France, les favoris ont tenu leur rang samedi soir. L'Allemagne s'est imposée en Biélorussie (2-0) tandis que la Belgique a dominé le Kazakhstan (3-0) et que l'Italie a assuré en Grèce (3-0). Le carton de la soirée est pour la Russie, qui a étrillé Saint-Marin (9-0).

Football – Brésil : Le PSG a indiqué dans un communiqué que Neymar serait absent durant les quatre prochaines semaines suite à sa blessure à la cheville droite avec le Brésil, mercredi, en amical contre le Qatar (2-0).

Football – Coupe du monde féminine : La Norvège a répondu aux Bleues en s'imposant nettement face au Nigéria (3-0) pour son entrée en lice. Mercredi, elle jouera la première place du groupe face aux joueuses de Corinne Diacre, à Nice.

Formule 1 – Grand Prix du Canada : Carlos Sainz (McLaren) a été pénalisé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix du Canada pour avoir gêné le Thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso) en qualification.

Athlétisme : La Fédération internationale (IAAF) a maintenu la suspension de la Russie, bannie depuis novembre 2015 en raison d'un vaste scandale de dopage et de corruption.

La vidéo de rattrapage

Vous avez manqué le duel de titans entre Thiem et Djokovic en demi-finale de Roland Garros ? Voici les meilleurs moments de cette rencontre à suspense.

Vidéo - Thiem - Djokovic : Les meilleurs moments d'une demi-finale épique 02:59

Le tweet qui fait mal

La France ne s'est pas contentée de s'incliner en Turquie samedi soir. Elle a aussi livré l'une de ses pires performances sous Didier Deschamps. A l'image d'un Kylian Mbappé qui n'avait jamais perdu autant de ballon avec les Bleus, le secteur offensif tricolore n'a pas réussi à exister, ne cadrant pas la moindre frappe. Et ce ne sont pas les défenseurs qui ont rattrapé le coup.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Nadal-Thiem, on remet ça

Comme il y a un an, Rafael Nadal et Dominic Thiem se retrouvent en finale de Roland Garros. Et comme il y a un an, l'Autrichien tentera de décrocher à Paris son premier titre en Grand Chelem. En face, l'ogre de l'ocre visera un douzième Roland-Garros qui lui semble promis tant il a tout écrasé sur son passage durant cette quinzaine. Sans compter que l'Espagnol (n°2 mondial) est au repos depuis vendredi après-midi alors que son adversaire (n°4) jouera un quatrième jour de suite, en ayant passé trois heures sur le court samedi. Rendez-vous aux alentours de 15h00, si tout va bien

2. Rugby – Top 14 : Qui pour rejoindre Toulouse en finale ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Lyon est le seul rescapé parmi les demi-finalistes de la saison dernière, grâce à une nouvelle saison consistante. Le troisième de la saison régulière a disposé de Montpellier il y a huit jours (21-16) pour s'offrir le droit d'affronter Clermont, deuxième cette saison, dans cette deuxième demi-finale. L'ASM, de son côté, retrouve ce niveau de la compétition après un an de purgatoire et devra évidemment se méfier de ce sérieux outsider. Coup d'envoi à 16h30 !

3. Cyclisme – Critérium du Dauphiné : Un casting trois étoiles au départ d'Aurillac

La 71e édition du Critérium du Dauphiné débute ce dimanche à partir de 11h. Au programme de la première étape ? 142 kilomètres entre Aurillac et Jussac qui devrait profiter aux puncheurs. Niveau casting, il y a de quoi se régaler malgré l'absence de Thomas, tenant du titre. Ainsi, Froome, Quintana, Pinot, Bardet, Alaphilippe ou encore Fuglsang se jaugeront pendant une semaine (9-16 juin) avant le Tour de France.

