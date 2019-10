Bleus libérés, jeunes au pouvoir, Tour de Lombardie : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Euro 2020 : Les Bleus font un (grand) pas de plus

Ce fut laborieux. Parfois ennuyeux. Mais les Bleus ont assuré l'essentiel : ramener trois points d'Islande et du Laugardalsvöllur. Il a fallu attendre un penalty d'Olivier Giroud, peu après l'heure de jeu, pour voir la formation de Didier Deschamps souffler un peu face au bloc très bas des locaux. Raphaël Varane et les siens sont deuxièmes, à égalité de point de la Turquie, qu'ils défieront lundi. Avec, au bout, un éventuel ticket pour l'été 2020.

Vidéo - "Pour les Bleus, c'est pas commun de se qualifier aussi vite" 01:57

2. Football - Qualifications Euro 2020 : L'Angleterre chute… dix ans après

Ce n'était plus arrivé depuis dix ans. Mais toute série a une fin. Vendredi soir, l'Angleterre a perdu son premier match de qualification - Euro et Coupe du monde confondus - depuis le 10 octobre 2009. 43 matchs d'invincibilité plus tard, les Three Lions sont tombés en République tchèque (2-1), après avoir pourtant ouvert le score dès la cinquième minute de jeu grâce à un penalty de Harry Kane. La sélection de Gareth Southgate voit son bourreau revenir à égalité de points en tête du classement, mais avec un match en moins. Pas de quoi s'affoler.

3. Surf – Pro France : Florès, premier vainqueur français à Hossegor

Le Français Jérémy Florès a remporté le Pro France, neuvième manche du circuit pro, en s'imposant contre le Brésilien Italo Ferreira. C'est la première fois qu'un Tricolore s'impose à Hossegor sur l'histoire du circuit mondial. Florès en profite pour grimper de cinq places au classement mondial, remontant au 9e rang. Il s'était déjà offert les manches du Pipe Masters à Hawaii (2010 et 2016) et du Tahiti Pro (2015).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Euro 2020 : Le Portugal s'est imposé contre le Luxembourg (3-0) pour consolider sa deuxième place dans le groupe B. Cristiano Ronaldo a inscrit son 94e but en sélection. A noter que dans le même temps, Andorre a remporté le premier match de son histoire en qualification face à la Moldavie (1-0).

Rugby - Pro D2 : Grenoble a nettement dominé son dauphin, vendredi soir, en s'imposant à Soyaux-Angoulême (3-28).

Tennis - WTA Linz : Kristina Mladenovic s'est inclinée en quarts de finale contre Ekaterina Alexandrova, tête de série n°8 (6-2, 6-4). La Russe affrontera Jelena Ostapenko pour une place en finale, cette dernière s'étant imposée un peu plus tard contre Elena Rybakina (7-5, 6-1).

Vidéo - Ostapenko a passé la seconde pour battre Rybakina 01:47

Vidéo - "Ben Yedder ou Lacazette auraient-ils été plus précieux que Giroud ? C'est pas certain" 02:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de Lombardie : Qui pour succéder à Pinot ?

Il y a un an, Thibaut Pinot remportait le premier Monument de sa carrière en s'imposant sur la classique des feuilles mortes. Le Français ne pourra pas participer à cette 113e édition, pas plus que Julian Alaphilippe, qui faisait partie des favoris. Mais les autres seront bien de la partie, à commencer par un Primoz Roglic, en lice pour un doublé historique après sa victoire sur la Vuelta. Egan Bernal sera également à surveiller de près, alors qu'il s'est offert jeudi le Gran Piemonte, la première course d'un jour de sa carrière. Départ vers 10h30.

Vidéo - S'ils s'imposaient en Lombardie, Roglic, Bernal ou Fuglsang marqueraient l'Histoire 01:53

2. Tennis - Masters Shanghai : Les jeunes au pouvoir dans le dernier carré

Ce n'était pas franchement les demies qu'on attendait. Mais samedi, ce sont bien Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev d'un côté, et Matteo Berrettini et Alexander Zverev de l'autre, qui se battront pour deux places en finale à Shanghai. Le dernier carré le plus jeune d'un tournoi de cette envergure au XXIe siècle. Pas de Djokovic, surpris par Tsitsipas, de Federer, loin d'être au top face à Zverev ou encore de Thiem, piégé par Berrettini. Ce dernier n'a, comme le Russe, toujours pas concédé le moindre set dans ce tournoi. Tsitsipas et Medvedev ouvriront le bal à 10h30 alors que chez les femmes, la jeune Cori Gauff (15 ans), tombeuse de Kiki Bertens, tentera d'accéder à la finale à Linz.

3. Rugby - Coupe du Monde : Irlande-Samoa... et c'est tout

Contrairement à Angleterre - France et Nouvelle-Zélande - Italie, l'affiche entre l'Irlande et les Samoa a été maintenue pour ce samedi, à 12h45, Fukuoka n'étant pas impacté par le passage du typhon Hagibis. Un faux-pas du XV du trèfle qualifierait le Japon pour la suite et ouvrirait la porte aux Ecossais... qui n'auraient qu'à battre le pays hôte dimanche pour se qualifier. Si, bien sûr, la rencontre est maintenue. Attention à ne pas trembler, donc...

4. Football - Qualifications Euro 2020 : Au tour de l'Espagne et de l'Italie

Après les Bleus et le Portugal hier, deux possibles têtes d'affiche du prochain Euro joueront samedi soir. L'Espagne sera en effet en déplacement en Norvège (20h45) alors que l'Italie recevra la Grèce dans le même temps. Les deux nations tenteront de poursuivre leur carton plein tout en ayant la possibilité d'acter leur qualification pour le grand rendez-vous de l'été 2020.