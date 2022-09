Ce qui ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Equipe de France : Mbappé fait plier la FFF

d'ici la Coupe du monde", selon les dires de Noël Le Graët à L'Equipe. Mais après l'annonce de Kylian Mbappé, qui avait annoncé lundi qu'il ne prendrait pas part à la séance photo des Bleus pour cette raison, la FFF a revu ses plans. Et annoncé qu'elle Rien ne devait bouger "", selon les dires de Noël Le Graët à L'Equipe. Mais après l'annonce de Kylian Mbappé, qui avait annoncé lundi qu'il ne prendrait pas part à la séance photo des Bleus pour cette raison, la FFF a revu ses plans. Et annoncé qu'elle révisera la convention "dans les plus brefs délais"

2. Football - PSG : Aminata Diallo et "la véritable haine" envers Hamraoui

Glaçant. Nos confrères du Parisien dévoilent certaines conclusions tirées de l'enquête sur l'agression de Kheira Hamraoui. Le rapport de la brigade de répression du banditisme accable Aminata Diallo, décrivant sa "lente dérive psychologique devenue pathologique" et assurant qu'elle ressentait "une véritable haine à l'encontre de sa partenaire de club".

3. Tennis - ATP Metz : Gaston bute sur Korda

Hugo Gaston s'arrête au premier tour. Le Français s'est incliné face à Sebatian Korda , fils de Petr, en deux sets (6-3, 7-6) et 1h37 de jeu. Il a semblé diminué physiquement en fin de deuxième manche.

Football - Ligue 1 : D'après Nice-Matin, les dirigeants de l'OGCN réfléchiraient d'ores et déjà à l'après Lucien Favre. Et le Suisse n'est peut-être : D'après, les dirigeants de l'OGCN réfléchiraient d'ores et déjà à l'après Lucien Favre. Et le Suisse n'est peut-être pas le seul entraîneur de L1 en danger

Il n'est plus numéro un mondial. Mais il est bluffé par celui qui occupe désormais le trône. Daniil Medvedev, qui va tenter de se refaire la cerise durant cette fin de saison, nous avoue être quelque peu impressionné par les accomplissements de Carlos Alcaraz. Savoureux entretien avec le Russe à déguster ici

Tout au long de cette saison de F1, il a souvent été question de stratégie. Mais alors, comment les écuries s'y prennent pour éviter les erreurs dans cet exercice ? Réponse dans notre podcast les Fous du Volant avec Mathieu Dubois, stratégiste en chef d'Alpine.

Quelques jours après l'annonce de la retraite à venir de Roger Federer, il est déjà temps de laisser un peu de place à la nostalgie, en se replongeant dans les plus grands moments de la carrière du Suisse. Bonne nouvelle : dès 10h30, sur Eurosport 1, vous pourrez revivre la finale de l'Open d'Australie 2018 entre le Bâlois et Marin Cilic. Celle du 20e et dernier titre du Grand Chelem de "Rodgeur".

La question du jour : Didier Deschamps et les Bleus vont-ils enfin passer une journée normale ?

Il ne se passe plus une journée sans que de nouvelles péripéties viennent perturber le groupe des Bleus. Après l'affaire Pogba, l'audit au sein de la FFF, le bras de fer entre l'instance et Kylian Mbappé ou encore l'hécatombe de blessés , on espère donc que le sélectionneur aura un peu plus de tranquillité pour préparer ses matches. Et poursuivre l'intégration de ses petits nouveaux Lafont, Badiashile, Fofana et Kolo Muani

