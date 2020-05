Le sport a parfois ses sceptiques et ses oubliés : en NBA, le doute grandit autour de la "bulle" et la Vuelta a choisi de se passer de Nairo Quintana et Mathieu van der Poel. Mais pour vous, c'est un samedi en rose qui s'annonce : toujours prêt à vous faire vibrer, Eurosport débute la diffusion des 21 plus belles étapes du Giro.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : La "bulle" en passe d'éclater ?

La Ligue semblait partie pour boucler la saison dans des hôtels de Las Vegas ou Orlando, lieu unique où les joueurs et staff des équipes seraient confinés selon des règles sanitaires strictes, protégés de l'extérieur. Cette notion de "bulle" qui faisait son chemin semble désormais rebuter un certain nombre de joueurs, inquiets d'être surveillés avec du personnel de sécurité armé autour des bâtiments. Et puis, la question de la façon de réagir face au cas d'une personne qui serait testée positive au coronavirus reste entière. Le dilemme étant de continuer ou tout arrêter.

Selon ESPN, la NBA a décidé d'autoriser les franchises à tester leurs joueurs et personnel asymptomatiques avant leur retour à l'entraînement, à condition que des dépistages soient suffisamment accessibles pour toute la population dans leur municipalité.

2. Cyclisme - Vuelta : Sans Quintana ni Van der Poel

En complétant leur liste des 22 équipes admises à participer à la Vuelta 2020 (20 octobre-8 novembre), les organisateurs espagnols n'ont pas fait que des heureux.

En retenant la formation française Total Direct Energie, 1re du classement de 2e division 2019 et donc qualifiée d'office, et les espagnoles Burgos et Caja Rural, ils ont laissé de côté Arkea-Samsic et son leader Nairo Quintana, lauréat de l'épreuve en 2016, et Alpecin, dont la star n'est autre que Mathieu van der Poel.

3. Football - Liga : Le Barça plus prompt que le Real

Les joueurs du Barça sont revenus au centre Joan Gamper pour reprendre l'entraînement individuel, comme prévu par le protocole sanitaire en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les joueurs - parmi lesquels Griezmann, Umtiti, Lenglet, Suarez - sont ainsi arrivés seuls, déjà équipés, et se sont séparés sur trois terrains sans passer par les vestiaires. Ils ont ensuite effectué du travail de courses, et passé quelques tests pour mesurer les effets du confinement sur les organismes.

Le FC Séville, Villarreal, Osasuna et Leganés en sont fait de même vendredi. Les joueurs du Real Madrid seront de retour lundi matin à l'entraînement si aucun cas positif ne se révèle d'ici là dans ses rangs.

Nous avons aussi retenu pour vous

Hockey sur glace - NHL : La Ligue nord-américaine a annulé les matches de la saison 2020-21 délocalisés en Europe, en raison de la pandémie de coronavirus, entre les Nashville Predators et les Boston Bruins en octobre à Prague et entre les Columbus Blue Jackets e tels Colorado Avalanche à Helsinki.

Football - Economie : Les joueuses de la sélection des Etats-Unis d'Amérique qui poursuivent leur fédération en raison de l'inégalité salariale avec les hommes souhaitent être payées plus parce qu'elles gagnent plus de matches, a indiqué vendredi leur porte-parole.

MMA : L'UFC, plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes, va maintenir sa soirée de combats à huis clos, samedi à Jacksonville, malgré le test positif au coronavirus d'un des combattants au programme, le Brésilien Ronaldo Jacare Souza.

La vidéo de rattrapage

Alors que Jean-Michel Aulas continue de militer pour une reprise de la L1, les autres pays européens se préparent à retrouver les pelouses. Dans le FC Stream Team, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont évoqué le potentiel fossé que cela pourrait créer pour la Ligue 1.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Jouer avec Messi, un art difficile

Dans une prise de parole qui a fait jaser en Espagne et en Argentine, Javier Saviola a mis en garde Lautaro Martinez concernant son éventuel transfert au Barça. Selon l’Argentin, ancien coéquipier de Lionel Messi, partager le terrain avec la Pulga est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Raynald Denoueix et Omar da Fonseca se penchent sur l’affaire.

2. Football - Le top 4 des gardiens français modernes

Autour de nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier, l'emblématique gardien de Saint-Etienne et actuel entraîneur des gardiens de Valenciennes, Jérémie Janot, et le responsable des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon, débattent des meilleurs gardiens tricolores depuis 2000. Un quatuor qui montrent "la qualité de l’école française".

3. Cyclisme - Le phénomène Sagan a 10 ans : Le temps des Monuments

Poursuite de notre radioscopie de la carrière de Peter Sagan cette semaine avec ce samedi son goût prononcé pour les Monuments, du Tour des Flandres 2016 à Paris-Roubaix 2018.

4. A voir sur Eurosport : Les 21 plus belles étapes du Giro

Eurosport vous fait revivre sur ses antennes les moments qui vous ont le plus fait vibrer, et une grande nouveauté vous attend aujourd'hui avec "Giro d'Italia Classic Stages". En effet, pour marquer le début du Tour d'Italie qui devait être donné ce samedi, nous vous proposerons chaque jour une des 21 plus belles étapes des dernières années, jusqu'au 31 mai.

Au programme sur Eurosport 1, dès 15h30, la 3e étape du Giro 2013 entre Sorrente et Marina di Ascea (222km)

