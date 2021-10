CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis : Verstappen en pole devant… Hamilton

Omnisport Doigt d’honneur, Chaudron véhément et géant d’ouverture : l’actu sur un plateau HIER À 05:51

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique 2021 Crédit: Getty Images

2. Football, L1 : Lille au ralenti

Battu à Clermont la semaine passée, Lille a une nouvelle fois laissé échapper des points ce samedi, sur sa pelouse contre Brest (1-1) lors de la 11e journée . Romain Faivre a répondu à l'ouverture du score de Jonathan David. Le champion de France, qui a poussé en vain en fin de match, est provisoirement 9e de L1. Brest, 18e, n'a toujours pas gagné cette saison.

3. Basket, NBA : Les Bucks se reprennent, les Suns au tapis

Milwaukee a renoué avec le succès en venant à bout de San Antonio (111-121). Khris Middleton (28 pts) a notamment parfaitement épaulé Giannis Antetokounmpo (21 pts, 8 rbds, 8 pds). Les finalistes de la dernière saison, les Suns de Phoenix, ont eux lourdement chuté contre Portland (134-105) où CJ McCollum (28 pts) a pris les choses en mains. Dallas a de son côté décroché sa première victoire sur le parquet de Toronto (95-103) avec 27 points, 9 rebonds et 12 passes de Luka Doncic. Enfin, Miami a chuté à Indiana (102-91) malgré les 30 points de Tyler Herro en sortie de banc, alors que les Clippers ont perdu pour la deuxième fois en deux matches (114-120) face à Memphis et Ja Morrant (28 pts) et même si Paul George a planté 41 points.

ON A AUSSI RETENU POURS VOUS

Rugby, Top 14 : Dans un match à sens unique, le Stade toulousain s’est largement imposé avec le bonus offensif, face au Castres olympique, 41-00. Les Rouge et Noir ont inscrit cinq essais et, grâce à ce succès, reprennent le fauteuil de leader à l’UBB.

: Dans un match à sens unique, le Stade toulousain s'est largement imposé avec le bonus offensif, face au Castres olympique, 41-00. Les Rouge et Noir ont inscrit cinq essais et, grâce à ce succès, reprennent le fauteuil de leader à l'UBB. Athlétisme : Le marathon de Wuhan, qui devait se tenir dimanche, a été reporté au pied levé alors que l'inquiétude grandit d'une résurgence du coronavirus en Chine à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Football, Serie A: Très inconstant mais finalement efficace, l'AC Milan a provisoirement repris à Naples la tête de la Serie A en s'imposant difficilement 4-2 à Bologne à 11 contre 9.

Très inconstant mais finalement efficace, l'AC Milan a provisoirement repris à Naples la tête de la Serie A en s'imposant difficilement 4-2 à Bologne à 11 contre 9. Boxe : L'Américain Shakur Stevenson a remporté la ceinture WBO des poids super-plumes en battant, par arrêt de l'arbitre au 10e round, son compatriote Jamel Herring, samedi à Atlanta.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Moto GP, GP moto d'Emilie-Romagne: Quartararo contraint de sortir le grand jeu

Ce dimanche, Fabio Quartararo (Yamaha) a une première occasion de remporter le titre - le premier pour lui et pour la France dans la catégorie reine de la vitesse moto -. Peu à l'aise sur une piste séchante samedi, le Français ne partira cependant qu'en 15e position à 14h00 alors que son principal rival pour la couronne mondiale, Francesco Bagnaia (Ducati), s'est offert la pole. En clair, il va falloir sortir le grand jeu.

Fabio Quartararo au GP d'Emilie-Romagne Crédit: Getty Images

2. Football, L1 : Un OM-PSG cinq étoiles

L'OM n'a plus battu le Paris Saint-Germain à Marseille depuis dix ans ! Mais l'équipe phocéenne emmenée par Dimitri Payet espère venir enfin à bout du PSG de Kylian Mbappé dans un choc très attendu. Ce sera le premier avec Lionel Messi, et forcément ce n'est pas anodin. Rendez-vous à 21h00 ! A 13h00, Nice-Lyon lancera la journée avant le multiplex à 15h00 puis Monaco – Montpellier (17h00).

L'OM peut-il accrocher le PSG en Ligue 1 ?

3. Football, étranger : Des chocs dans toute l'Europe dont le Classico mais aussi United – Liverpool

Si la L1 attise les regards avec le premier OM-PSG de Lionel Messi, les autres championnats européens ne sont pas en reste ce dimanche. En Liga, il y a notamment le Classico avec le Barça qui reçoit le Real Madrid à 16h15. La Premier League propose elle un duel entre Manchester United et Liverpool (17h30) alors que la Serie A se délectera de Rome - Naples (18h00) et d'Inter Milan – Juventus (20h45). Un dimanche de feu pour résumé.

4. Ski alpin - Coupe du monde : C'est reparti pour Pinturault and co

Un jour après avoir vu Mikaela Shiffrin signer sa 70e victoire en Coupe du monde, c'est au tour des messieurs de lancer leur saison avec un slalom géant à Sölden. Première manche à 10h00.

Pinturault sur Sölden en 2020 : "Dans l'aire d'arrivée, je me suis dit : 'Qu'est-ce que je fous là ?

5. Formule 1 - Grand-Prix des Etats-Unis :

Alors que ces derniers jours ont été tendus, les deux favoris pour l’obtention du titre mondial, Max Verstappen et son dauphin Lewis Hamilton vont poursuivre leur lutte pour le sacre ce dimanche aux Etats-Unis. Début de la course à 21h00.

6. Rugby - Top 14 : Toulon sous pression

Sous pression après un début de saison très difficile, Toulon joue gros avec un déplacement à la Rochelle (21h05). Des retrouvailles tendues pour Patrice Collazo, d'autant que les Rochelais, après un début de championnat également contrarié, viennent d'enchaîner deux succès avec une solidité défensive retrouvée.

(Avec AFP)

