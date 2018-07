France - Belgique, Grand départ, Silverstone, Wimbledon : l'actu sur un plateau du 7 juillet 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Les Bleus vont défier les Diables !

Non, ce ne sera pas le Brésil. La Seleçao est tombée devant une magnifique équipe de Belgique à Kazan (2-1) et quitte un Mondial dont elle était devenue la favorite. Neymar et ses coéquipiers n'ont rien pu faire contre ces Diables rouges, vainqueurs grâce à des buts de Fernandinho contre son camp et de Kevin De Bruyne. Le Brésil, tombé sur un Thibaut Courtois impérial et un Eden Hazard en état de grâce, n'a pu que réduire l'écart par Renato Augusto et quitte la Russie la tête basse. La Belgique jouera face à la France, victorieuse de l'Uruguay, pour une place en finale mardi à Saint-Pétersbourg.

2. Tennis - Wimbledon : Federer n'a pas traîné, Mannarino a cravaché

Roger Federer poursuit sa promenade de santé sur les courts londoniens. Il n'a fallu qu'un peu plus d'une heure et demie au Suisse pour se débarrasser de Jan-Lennard Struff (6-3, 7-5, 6-2) et valider son billet pour les huitièmes de finale. Il sera plus frais que son adversaire, Adrian Mannarino. Le Français a eu besoin de cinq manches et 3h12 de jeu pour venir à bout de Daniil Medvedev (6-4, 6-3, 4-6, 5-7, 6-3). John Isner s'est lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale en dominant Radu Albot (6-3, 6-3, 6-4).

3. Basketball - NBA : Parker et les Spurs, c'est terminé

C'était un superbe mariage. Après 17 ans de vie commune, Tony Parker a quitté San Antonio pour rejoindre son ami et compatriote Nicolas Batum aux Charlotte Hornets. Les médias américains annoncent un contrat d'un an plus une année en option et un salaire annuel de 10 millions de dollars pour le meneur français de 36 ans. Parker laissera un souvenir impérissable aux Spurs après avoir remporté quatre titres de champion NBA sous les couleurs de la franchise texane (2003, 2005, 2007 et 2014).

Volley - Ligue des Nations : l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales avec une brillante victoire face à la Serbie par trois sets à zéro (25-19, 25-18, 25-17). Les Bleus affronteront les Etats-Unis ce samedi. L'autre demi-finale opposera la Russie au Brésil.

Basketball - NBA : il y a décidément eu du mouvement cette nuit en NBA. Dallas a signé un joli coup avec l'arrivée du pivot DeAndre Jordan, en provenance des Los Angeles Clippers. Dwight Howard quitte pour sa part les Charlotte pour rejoindre Washington.

Football - Transferts : le Barça pourra compter sur Arthur dès cet été. Le club catalan, qui devait initialement accueillir le Brésilien l'hiver prochain, est parvenu à un accord avec le Grêmio pour avancer un transfert estimé à près de 40 millions d'euros, bonus compris.

Golf - Open d'Irlande : c'est bien parti pour Matthieu Pavon. Le Français partage la tête du classement avec le Sud-Africain Erik Van Rooyen et le Néo-Zélandais Ryan Fox après avoir rendu une carte de 68 lors du 2e tour.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : l'heure du Grand départ a sonné !

Le grand rendez-vous de l'été est arrivé. La 105e édition du Tour de France démarre ce samedi avec une première étape de 201 kilomètres taillée pour les sprinters à travers la Vendée, entre Noirmoutier-en-l'Ile et Fontenay-Le-Comte. Le départ sera donné à 11h10. Et ce sera en direct sur Eurosport !

2. Football - Coupe du monde : quatre Européens pour deux places dans le dernier carré

Suite et fin des quarts de finale ce samedi. Après les qualifications de la France et de la Belgique, deux autres nations européennes vont se défier dans l'autre demi-finale. Reste à savoir lesquelles. L'Angleterre ou la Suède, qui s'affrontent à 16h00, et la Russie ou la Croatie, qui vont en découdre à partir de 20h00.

3. Formule 1 - Grand Prix de Grande-Bretagne : Hamilton-Vettel, à qui la pole ?

Lewis Hamilton meilleur temps de la première séance d'essais libres, Sebastian Vettel de la deuxième… Le duel entre le Britannique de Mercedes et l'Allemand de Ferrari a déjà commencé à Silverstone. Il promet encore d'être spectaculaire ce samedi avec la dernière séance d'essais libres (12h00) et surtout la qualification à partir de 15h00.

4. Tennis - Wimbledon : Nadal en tête d'affiche, Paire défie del Potro

Beau programme en perspective sur le gazon londonien ce samedi avec un joli duel entre Benoît Paire et Juan Martin del Potro pour débuter les hostilités à partir de 12h30. Rafael Nadal sera lui aussi sur le pont face l'Australien Alex De Minaur à partir de 14h. Tout comme Novak Djokovic, opposé au Britannique Kyle Edmund. Gilles Simon, Alexander Zverev Nick Kyrgios, face à Kei Nishikori, sont également de sortie. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Simona Halep, affrontera Su-Wei-Hsieh.