1. Golf : cheville brisée et fractures aux jambes pour Woods

Victime d'un sérieux accident de la route, Tiger Woods a été hospitalisé , ce mardi. Il a été opéré de la jambe droite et de la cheville, explique sa famille dans un communiqué qui annonce que le champion aux 15 titres en Grand Chelem est maintenant conscient dans sa chambre d'hôpital. Le département du Sheriff de Los Angeles a ajouté qu'il n'y a à ce stade " aucune preuve " que le golfeur était sous l'emprise de l'alcool, de médicaments ou de stupéfiants au moment de l'accident.

Rudy Gobert sera encore au All Star Game cette année. Déjà sélectionné pour la première fois l'année passée, le pivot français a une nouvelle fois été retenu parmi les remplaçants pour ce nouveau match des stars NBA, qui se déroulera le 7 mars à Atlanta. James Harden (Nets), Damian Lillard (Trail Blazers) sont aussi de la partie. Trae Young (Atlanta) Khris Middleton (Milwaukee), Domantas Sabonis (Indiana) ou encore Devin Booker (Phoenix) sont eux les grands absents.

Romain Grosjean a effectué mardi son premier entraînement sur le circuit Indycar, dont il disputera le championnat en 2021, moins de trois mois après son effroyable accident à Bahreïn marquant la fin de sa carrière en Formule 1. " Je me suis senti comme à la maison ", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle.

Devin Booker, la star de Phoenix, a été snobé pour le All Star Game. Et son absence a fait réagir LeBron James. C'est le " joueur le moins respecté de notre ligue ", a lancé L'Elu sur Twitter.

Face à Kielce, leader de sa poule en Ligue des champions, Paris a livré une prestation parfaite et s'impose largement (37-26). Les Parisiens se hissent à la troisième place du classement.

1. Football : Varane : "On nous a déjà donnés pour mort"

Le Real Madrid, revenu dans le sillage de l’Atlético en Liga, démontre encore une fois sa capacité de rebond hors norme pour se relever après une période compliquée. Lors d'un entretien organisé par Puma - son nouvel équipementier -, Raphaël Varane nous a décrit les ressorts de de cette résilience madrilène avant le 8e de finale du Real face à l’Atalanta Bergame en C1. "C'est une manière d'être et de penser, on l'intègre vite quand on signe au Real", lâche notamment le défenseur.