OGC Nice, gueule de bois du XV de France, Londero, 10-0 de Benfica : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Nice et Benitez écœurent l’OL

Un braquage à la niçoise. Malgré de très nombreuses occasions et une mainmise incontestable sur le match, l’OL a cédé sur la pelouse d’un l’OGC Nice minimaliste mais finalement vainqueur (1-0). Porté par un Benitez en feu, les hommes de Patrick Vieira se relancent pour l’Europe tandis que Lyon laisse le LOSC prend six points d’avance.

Rémi Walter (OGC Nice)Getty Images

2. Basketball - NBA : Les Warriors à l’arrache, les Lakers en plein naufrage

Golden State avait terriblement mal commencé face à Miami, au point de présenter près de 19 points de retard sur le Heat. Mais cette équipe a trop de ressources pour sombrer. Grâce à un Kevin Durant inspiré (39 points), les Warriors ont su renverser la vapeur et gagner in extremis face à une surprenante formation de Miami (120-118).

Côté Lakers, cela ne va pas mieux, malgré le retour de LeBron James. Les Angelenos sont tombés face à une solide équipe de Philadelphie (143-120). Joel Embiid s’est offert un carton (37 points, 14 rebonds) pour démolir la raquette de LA. Les Lakers restent bloqués à la 10e place de la conférence Ouest (28 v-28 d), tandis que Philadelphie est 4e (36 v-20 d), avant d'affronter mardi Boston (5e, 35 v-21 d) un concurrent direct pour les premiers rôles à l'Est.

3. Tennis - ATP Cordoba : L’acte de naissance de Londero

Un rêve éveillé. 112e mondial avant de débuter dans le tournoi argentin, Juan Ignacio Londero n’avait jamais gagné un match sur le circuit principal. Ce lundi, après sa victoire finale face à Guido Pella (3-6, 7-5, 6-1), le voilà avec un titre ATP en poche. Le voilà aussi 69e mondial. La belle histoire de la semaine, assurément.

4. Rugby - Tournoi des Six Nations : La gueule de bois des Bleus

Après le naufrage de Twickenham (44-8), voici venu le temps des questions. Et surtout celui de la gueule de bois. Aux micros, la sidération et la déception était de mise pour les joueurs et Jacques Brunel. Alors, faut-il s’attendre à un coup de balai XXL ? Rien n’est moins sûr tant les lacunes affichées par le XV de France sont trop immenses pour être corrigées d’ici la Coupe du monde.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Fed Cup : La France accueillera la Roumanie en demi-finales de la Fed Cup, les 20 et 21 avril, après leurs victoires respectives en Belgique (3-1) et en République tchèque (3-2), dimanche.

: La France accueillera la Roumanie en demi-finales de la Fed Cup, les 20 et 21 avril, après leurs victoires respectives en Belgique (3-1) et en République tchèque (3-2), dimanche. Football - Liga NOS : Le Benfica a cartonné en écrasant Nacional Madeira 10 à 0, dimanche lors de la 21e du Championnat du Portugal, et profité du nul de Porto (1-1 à Moreirense) pour revenir à un point du leader.

: Le Benfica a cartonné en écrasant Nacional Madeira 10 à 0, dimanche lors de la 21e du Championnat du Portugal, et profité du nul de Porto (1-1 à Moreirense) pour revenir à un point du leader. Football - Liga : Malgré les retours de Léo Messi et Ousmane Dembélé, le Barça a concédé son troisième nul de suite à Bilbao (0-0).

: Malgré les retours de Léo Messi et Ousmane Dembélé, le Barça a concédé son troisième nul de suite à Bilbao (0-0). Athlétisme - Meeting de Liévin : La victoire de Pascal Martinot-Lagarde sur 60 m haies a été le principal temps fort du meeting d'athlétisme de Liévin dimanche, où l'Ethiopienne Genzebe Dibaba a échoué dans sa tentative de record du monde sur 1000 m.

La vidéo de rattrapage

Grâce à eux, le Real a redoré son blason, Dortmund a sombré, Lille et Bergame n'en finissent plus de planer et City a fait exploser Chelsea : championnat par championnat, voici les acteurs qui méritent pour nous le titre de "héros du week-end".

Vidéo - Une fessée, deux chefs d'oeuvre, 12 minutes : les héros du week-end 02:03

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Ski alpin - Mondiaux d’Are : L’heure du combiné… et des Français ?

Épreuve menacée, le combiné alpin a encore de belles heures à vivre ce lundi sur les pistes d’Are. La descente débutera à 11h avant que le slalom ne fasse le tri à partir de 14h30. À ce petit jeu-là, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont une vraie carte à jouer d’autant plus que Marcel Hirscher sera absent. A suivre sur Eurosport et Eurosport Player, évidemment.

Vidéo - Les 6 étoiles qui devraient briller en 2e semaine à Are 03:16

2. Tennis - ATP Rotterdam : Un boulevard pour les outsiders

Le premier tournoi ATP 500 de l'année se tient comme toujours à Rotterdam. Affaibli par les forfaits de dernière minute de Zverev et Cilic, le rendez-vous néerlandais voit débouler une armée de prétendants, sans véritable favori. La succession de Roger Federer s'annonce donc plus qu'ouverte, notamment pour les Français avec un certain Jo-Wilfried Tsonga.

3. Cyclisme - Bistrot Vélo : Turgis en invité

Alors que la saison de cyclisme commence à trouver son rythme, retrouvez Guillaume di Grazia dès 17h sur la page Facebook d’Eurosport pour un nouveau numéro de Bistrot Vélo. Ce lundi, c’est Anthony Turgis qui sera notre invité. On vous attend nombreux.