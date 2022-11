Ce que vous peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Tout allait bien pour Paris…

Comment le PSG a laissé échapper la 1re place

2. Tennis - Rolex Paris Masters : 3h03, Moutet élimine Norrie au bout de la nuit

Incroyable dénouement pour le duel entre Corentin Moutet et Cameron Norrie (13e joueur mondial). Qu'importe le vainqueur, l'heure à laquelle il s'est achevé, 3h03 du matin, aurait à elle seule suffit à en faire un match historique. Le fait que ce soit le Français, qui plus est classé 64e à l'ATP, ne gâche rien. C'est au tie-break du dernier set que Moutet a fait tomber Norrie (6-3, 5-7, 7-6). Il affrontera jeudi soir Stefanos Tsitsipas en huitième de finale.

Une merveille de lob à 3h03 du matin : La balle de match de Moutet

3. Tennis - Rolex Paris Masters : Simon, c'est fou, Nadal déjà dehors

Quand Gilles Simon jouera-t-il le dernier match de sa carrière ? Ce devait être lundi pour son 1er tour face à Andy Murray. Puis ce mercredi soir pour son 2e contre Taylor Fritz, 11e joueur mondial. Ce sera peut-être, finalement, pour son huitième de finale ce jeudi contre l'homme en forme du moment, Félix Auger-Aliassime. Face à Fritz, Simon a mis tout ce qu'il avait dans les jambes et dans la tête pour réussir un petit exploit (7-5, 5-7, 6-4) . Rafael Nadal n'aura lui joué qu'un match à Bercy. L'Espagnol, qui faisait son retour après deux mois d'absence, a été battu par Tommy Paul (3-6, 7-6, 6-1).

Au bout de l'effort et du courage : Les temps forts de la victoire de Simon

Et aussi…

Football - Ligue des champions : Olivier Giroud a permis à Milan de dominer Salzburg (4-0) grâce à un doublé. Chelsea a battu le Dinamo Zagreb (2-1) et City a achevé sa phase de groupe invaincu en s'imposant devant Séville (3-1).

Basket - NBA : Les Lakers se sont imposés après prolongation face aux Pelicans (120-117), leur deuxième victoire de la saison en sept rencontres.

Rugby - XV de France : Paul Willemse (29 ans), le deuxième-ligne de l'équipe de France, est forfait pour la rencontre face à l'Australie ce samedi soir.

Tennis - Masters WTA : Maria Sakkari s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters féminin en battant Aryna Sabalenka (6-2, 6-4). Ons Jabeur conserve elle ses chances d'atteindre le dernier carré après sa victoire contre Jessica Pegula (1-6, 6-3, 6-3).

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

C'est reparti pour un tour, en l'occurrence les huitièmes de finale, à Bercy. Dès 11h, Eurosport sera à l'AccorArena pour vous faire vivre cette nouvelle journée de tennis. Au programme notamment, Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov, Gilles Simon - Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic - Karen Khachanov et Stefanos Tsitsipas - Corentin Moutet. Bref, que des bonnes raisons de se mettre devant Eurosport.

On reste dans le tennis avec une interview que Novak Djokovic nous a accordée. Le Serbe évoque sa saison 2022 rendue un peu bizarre par un calendrier à trous pour les raisons que l'on sait. Il parle surtout de la nouvelle génération menée par Carlos Alcaraz et espère bien pouvoir la dominer le plus longtemps possible.

Chaque semaine dans Eurosport FC, retrouvez toutes les infos transferts du moment avec Mercredi Mercato. Cette semaine, Julien Pereira et Arthur Merle ont abordé trois sujets : l'avenir de Lionel Messi en MLS, le cas Joao Félix et enfin la rumeur Bruno Guimaraes-FC Barcelone.

La question du jour : Combien de clubs français qualifiés en Europe ?

Si l'Olympique de Marseille n'avait pas tout gâché mardi soir, le 100% de qualification pour les clubs français engagés en Europe serait encore possible. Il faudra se contenter au mieux d'un 5/6. En Ligue Europa, c'est déjà fait pour Rennes qui veut contester la place de leader à Fenerbahçe. Monaco peut encore tout perdre mais un succès sur l'Étoile Rouge lui garantit au moins la qualification. Nantes doit battre l'Olympiakos et espérer un mauvais résultat de Qarabag. Enfin en Ligue Europa Conférence, Nice ne doit pas perdre à Cologne.

