Le coronavirus frappe encore, le PSG au pied du mur, Ntilikina étincelant : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin :

1. Omnisport - Coronavirus : de nouvelles rencontres reportées, une compétition menacée

L’information est tombée dans la nuit : la rencontre entre Manchester City et Arsenal, prévue mercredi (20h), a été reportée en raison de l’épidémie de coronavirus. En France, une réunion des présidents de Top 14 et de ProD2 s’est tenue mardi soir à la Ligue nationale de rugby et pourrait déboucher sur une suspension de toutes les compétitions jusqu'au 15 avril.

2. Ligue des champions : Le vice-champion d’Europe tombe dès les 8es

Tottenham n’a pas réussi à inverser la tendance. Les Spurs se sont franchement inclinés face au RB Leipzig (3-0) lors du match retour et sont donc éliminés de la C1 (4-0 sur l’ensemble des deux rencontres). José Mourinho, qui n’avait pas remporté le moindre match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 2014, pourrait être en danger.

3. Ligue des champions : L’Atalanta poursuit son rêve européen, Ilicic triomphe :

Dans un Mestalla à huis-clos, l’Atalanta n’a pas fait dans la dentelle en s’imposant 4-3 face à Valence lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions. Josip Ilicic a émerveillé la soirée en inscrivant les 4 buts de la formation de Bergame. Pour sa première participation, l’Atalanta va donc disputer les quarts de finale de la C1.

4. Basket – NBA : Record de points pour Ntilikina

Le meneur Français des Knicks de New York Frank Ntilikina a battu son record personnel de points dans un match NBA, cette sur le parquet des Washington Wizards (défaite des Knicks 115-122). Le joueur de 21 ans en a inscrit 20 et a délivré 10 passes décisives, réalisant ainsi un double-double.

Nous avons aussi retenu pour vous :

Basket – NBA : Les Lakers se sont inclinés cette nuit sur leur parquet face aux Nets (102-104). Les leaders de la conférence Ouest restaient sur quatre victoires de rang, dont un franc succès face aux Clippers.

Football féminin – Tournoi de France : Les Bleues ont décroché un match nul (3-3) face aux Pays-Bas mardi soir à Valenciennes lors du dernier match du Tournoi de France. Ouleymata Sarr a égalisé dans les toutes dernières secondes, permettant à l’EDF de remporter la première édition du tournoi.

Basket – Jeep Elite : L’ASVEL s’est imposé mardi soir face Monaco (95-83) dans une Astroballe à huis clos. Grâce à ce succès, Villeurbanne rejoint la tête du classement de Jeep Elite.

Football – Coronavirus : Kylian Mbappé, malade et absent des deux derniers entraînements du PSG, a passé un test de dépistage au coronavirus. Selon L’Equipe et RMC Sport, les tests sont négatifs.

Cyclisme – Paris-Nice : Auteur de coups d'épaule en direction de Nairo Quintana et Pierre Barbier lors de la troisième étape de Paris-Nice, l'Irlandais Sam Bennett a été sanctionné d'un retrait de 40 points aux classements UCI.

Le tweet historique

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Madrid, Barça, Steaua : Le top 5 des soirées européennes au Parc 06:51

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Paris doit renverser Dortmund

Le Paris Saint-Germain joue son 8e de finale retour de la Ligue des champions face à Dortmund ce soir. Dans un Parc des Princes à huis-clos, les hommes de Thomas Tuchel essaieront de renverser le BVB, vainqueur au match aller (2-1). Une incertitude rode autour de la présence ou non de Kylian Mbappé, malade et absent des deux derniers entraînements du PSG.

2. Cyclisme – Paris-Nice : Un contre-la-montre pour la 4e étape

Un contre-la-montre de 15,1 kilomètres dans les rues de Saint-Amand-Montrond (Cher) attend les coureurs pour la 4e étape de Paris-Nice. L’évènement sera à suivre dès 14h15 sur les antennes d’Eurosport.

3. Football – Ligue des champions : Liverpool en danger

Après s’être inclinés un but à zéro lors du match aller, les Reds doivent inverser la tendance face à l’Atlético Madrid mercredi lors du 8e de finale retour de la C1. Les hommes de Jurgen Klopp bénéficieront sans doute d’une magnifique ambiance à Anfield pour tenter de faire sauter le verrou madrilène. Le match sera à suivre dès 21h sur eurosport.fr.