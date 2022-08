Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme – Championnats d'Europe : Jacobs sacré, Pommery finalement médaillé

2. Tennis – WTA Cincinnati : Serena Williams et Osaka déjà sorties

Serena Williams n'ira pas plus loin à Cincinnati. Pour son dernier tournoi avant son départ à la retraite après l'US Open, l'Américaine de 40 ans a été sèchement battue par la Britannique Emma Raducanu (6-4, 6-0) avant de quitter le court sans adresser le moindre mot aux médias. C'est également terminé pour Naomi Osaka . La Japonaise s'est inclinée dès son entrée en lice dans l'Ohio, face à Zhang Shuai (6-4, 7-5). L'ancienne numéro 1 mondiale n'a plus enchaîné deux victoires depuis le tournoi de Miami, au printemps dernier.

Serena Williams, casseuse de stéréotypes

3. Tennis – Masters Cincinnati : Mededev, Alcaraz et Kyrgios en maîtrise

Les têtes d'affiche ont tenu leur rang chez les hommes. Le Russe Daniil Medvedev a dominé le Néerlandais Botic van de Zandschulp en deux manches (6-4, 7-5) tandis que l'Espagnol Carlos Alcaraz n'a eu aucun mal à se défaire de l'Américain Mackenzie MacDonald (6-3, 6-2). Plus tôt, l'Australien Nick Kyrgios avait lui aussi signé une entrée maîtrisée face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (7-5, 6-4). C'est en revanche terminé pour l'Espagnol Pablo Carreño Busta, vainqueur à Montréal le week-end dernier, battu par le Serbe Miomir Kecmanovic (1-6, 7-5, 7-6).

Kyrgios n'a pas perdu le fil face à Davidovich : le résumé du match

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Mercato : Cristiano Ronaldo a vivement réagi aux rumeurs sur son avenir à Manchester United dans un post Instagram. "Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines, a lancé CR7. Les médias ne font que mentir."

Basketball – Euro 2022 : La France a poursuivi sa préparation par un large succès face à l'Italie (100-68) à quinze jours de son entrée en lice au championnat d'Europe, avec 18 points d'Elie Okobo.

F1 : La FIA a validé le nouveau règlement sur les moteurs attendu en 2026. Ainsi, les carburants devront être 100% durables et le déploiement de l'énergie électrique sera fortement amélioré.

Jeux Olympiques – Paris 2024 : Les conventions pour l'organisation des épreuves de surf, sur la vague de Teahupoo à Tahiti, ont été signées mardi à Papara entre la Polynésie et le Comité d'organisation.

Football – Ligue des champions : Une semaine après avoir éliminé Monaco, le PSV Eindhoven est allé décrocher le match nul (2-2) sur la pelouse des Glasgow Rangers en barrages aller.

Rugby : Ian Foster continuera d'entraîner les All Blacks jusqu'à la Coupe du monde en France, l'an prochain. New Zealand Rugby lui a renouvelé sa confiance malgré ses dernières piètres performances.

Le tweet qui met Manchester en émoi

Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, a lâché un tweet dont il a le secret et qui ne manquera pas de faire réagir, affirmant qu'il allait… acheter Manchester United. "Et j'achète Manchester United, de rien", a lancé l'homme d'affaire le plus riche du monde. Reste à savoir s'il entend sérieusement faire une offre de rachat…

La vidéo de rattrapage

Il est le bolide de ces "Europe". Sébastien Vigier a remporté le keirin mardi à Munich, après avoir déjà triomphé en vitesse individuelle. Le Français de 25 ans s'est nettement imposé devant l'Allemand Maximilian Dörnbach. Un autre Tricolore, Melvin Landerneau - quant à lui titré sur le kilomètre - a complété le podium. Voici comment Vigier a survolé la finale, en vidéo.

La fusée Vigier, le bronze pour Landerneau : un keirin tricolore en vidéo

Les podcasts pour accompagner votre journée

Tu veux une médaille : Pourquoi les marcheurs se déhanchent-ils ?

Les Championnats d'Europe d'athlétisme se déroulent du 15 au 21 août à Munich. Les athlètes qui pratiquent la marche athlétique possèdent une démarche, très, particulière. Savez-vous pourquoi ? Voici la réponse dans ce podcast. "Tu veux une médaille ?" est un podcast Eurosport, écrit et présenté par Clément Lefebvre et produit par Bababam.

Belle Trace -Guy Drut : "Grâce aux paroles de Killy, je me suis forgé un mental de vainqueur"

Durant l'été, nous rediffusons des épisodes du podcast "Belle Trace". Cette semaine, le champion olympique du 110 mètres haies en 1976, Guy Drut est l’invité de Flo Masnada. Il évoque ses débuts, d'abord en football avant de basculer vers l'athlétisme et son sacre olympique avec l'aide d'un certain Jean-Claude Killy et nous parle également de politique, sa deuxième carrière.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters Cincinnati : Nadal est de retour !

"Il n'y avait qu'un joueur pour battre Djokovic à Wimbledon : c'était Nadal"

2. Athlétisme – Championnats d'Europe : Des Bleus ambitieux sur le 110m haies

Suite de l'Euro à Munich. La France comptera notamment sur Pascal Martinot-Lagarde et suivra la progression du prodige Sasha Zhoya sur le 110m haies (demi-finales à partir de 20h30, finale à 22h22). A suivre également les finales du saut à la perche dames (20h00), du triple saut messieurs (20h15), du marteau dames (21h00), du 400m messieurs avec Thomas Jordier (21h43) et du 400m dames (22h02).

3. Natation – Championnats d'Europe : L'heure de Grousset ?

Dernier jour pour les épreuves de nation à Rome avec en vedette le 50m nage libre où le Français Maxime Grousset, deuxième temps parmi les finalistes, tentera de décrocher l'or à partir de 18h. A suivre aussi côté tricolore, les performances de Yohann Ndoye Brouard et Mewen Tomac sur le 100m dos, à 18h10.

Et aussi..

Du cyclisme, avec le Tour du Danemark et le contre-la-montre masculin et féminin du championnat d'Europe, à suivre en direct sur Eurosport !

