Messi, PSG, Alaphilippe : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Messi parle de Neymar

Dans une interview accordée au média catalan Sports, à paraître aujourd'hui, Lionel Messi est revenu sur le retour raté de Neymar au FC Barcelone cet été : "J'aurais été enchanté que Neymar revienne", a-t-il confirmé avant d'ajouter : "Sincèrement, je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible pour son retour mais je suis certain que de négocier avec le PSG n'est pas facile."

Vidéo - "Les déclarations de Neymar Sr. nuisent à son fils" : Hutteau décrypte 03:03

2. Basket - Coupe du monde : Popovich rend hommage à l'équipe de France

Après l'exploit de l'équipe de France contre les Etats-Unis (89-79), Gregg Popovich, le sélectionneur de Team USA a tenu à souligner les qualités des Bleus : "C'est la meilleure équipe de France que j'ai vue de ma vie. Ce n'est pas juste une équipe offensive bien appliquée. Ce ne sont pas juste quelques individualités."

3. Handball - D1 : Première à domicile réussie pour le PSG

Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Nantes pour son premier match à domicile (32-29), malgré quelques imperfections que Nikola Karabatic n'a pas manqué de pointer du doigt : "On a gagné mais on aurait pu mieux faire, on a eu des petits déchets techniques, des pertes de balle qu'on ne fait pas d'habitude."

4. Football - FIFA : Un rôle technique pour Arsène Wenger

Selon le New York Times, Arsène Wenger, sans club depuis son départ d'Arsenal en 2018, pourrait se retrouver à la FIFA dans un "poste de responsable technique". L'officialisation devrait se faire dans les prochains jours.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : L'OM a été sanctionné de la fermeture de tribunes de trois groupes de supporters après l'usage de fumigènes lors de la victoire contre Saint-Etienne (2-1).

Cyclisme - Mondial : Julian Alaphilippe s'est confié à l'approche du Mondial (22 au 29 septembre) et a assuré être "détendu et sans aucune pression" : "C'est que du bonus."

Vidéo - Mondiaux : "Tout miser sur Alaphilippe, c’est peut-être risqué" 01:49

Football - Ligue des champions : Les Lyonnaises, quadruple tenantes du titre se sont largement imposées (9-0) à Riazan en 16e de finale aller en Russie.

Football - Liga : Marcelino, l'entraîneur de Valence a été limogé mercredi à une semaine du début de la C1, a annoncé le club espagnol qui a désigné Albert Celades pour le remplacer.

Apnée - Mondiaux : Guillaume Néry a annoncé qu'il renonçait à participer aux Mondiaux 2019 AIDA, disputés actuellement à Villefranche-sur-Mer pour des raisons "personnelles".

La vidéo de rattrapage

La 17e étape de la Vuelta a livré un scénario invraisemblable. Dans notre émission hebdomadaire Bistrot Vélo, Guillaume Di Grazia et ses deux invités Jacky Durand et David Moncoutié, sont revenus sur cette étape mémorable.

Vidéo - "On avait l'impression d'être sur une classique !" 03:12

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Au tour des Parisiennes !

Après la victoire facile de Lyon en 16e, c'est au tour des joueuses du PSG de se confronter à la C1 et au SC Braga. Rendez-vous ce soir à partir de 21h !

2. Cyclisme - Vuelta : Une 18e étape aussi folle que la 17e ?

La 17e étape a permis aux passionnés de cyclisme de voir une épreuve complètement dingue. Nairo Quintana, désormais 2e, va-t-il réussir à conforter son avance sur Alejandro Valverde ? La 18e étape peut également nous offrir un scenario un peu fou. Longue de 177,5 kilomètres environ, elle comporte quatre difficultés de première catégorie.

3. Volley - Euro : Que la compétition commence

L'Euro de volleyball débute ce jeudi (jusqu'au 29 septembre prochain) et se joue dans quatre pays : France, Belgique, Pays-Bas et Slovénie. Les Bleus font leur entrée dans le tournoi dès aujourd'hui, contre la Roumanie (20h45).