Qui dit décembre, dit janvier et donc mercato. Si ni Paul Pogba, ni Eduardo Camavinga ne devraient quitter leur club pendant la fenêtre hivernale, un départ l'été prochain semble inéluctable. Mino Raiola, l'agent du Mancunien, s'est fendu d'un net et sans bavure, " Pogba - Manchester United, c’est terminé" alors que selon AS , l'entourage du Rennais aurait fait part au club breton de ses envies de départ. Les deux sont annoncés du côté du Real Madrid. Enfin, selon RMC, le Paris Saint-Germain serait optimiste sur une prolongation de Kylian Mbappé , en fin de contrat en juin 2022.

2. Rugby : Jessy Trémoulière et Richie McCaw élus joueuse et joueur de la décennie

Le Néo-Zélandais Richie McCaw, vainqueur des Coupes du monde 2011 et 2015, et la Française Jessy Trémoulière, qui a contribué aux Grands Chelems des Bleues dans le Tournoi des Six Nations 2014 et 2018, ont été élus joueur et joueuse de la décennie à l'issue d'un vote du public révélé lundi par World Rugby. Dan Carter, Jonathan Sexton ou encore Thierry Dusautoir auraient pu prétendre à la distinction chez les hommes, tout comme Emily Scarratt et Portia Woodman chez les femmes.