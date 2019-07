Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde féminine : Les Pays-Bas en finale

La finale de dimanche, à Lyon, sera un choc entre habituées et novices. Vingt-quatre heures après la victoire des Etats-Unis d'Amérique, triples championnes, contre l'Angleterre (2-1), les Néerlandaises, championnes d'Europe en 2017, se sont qualifiées pour la première finale de Mondial de leur histoire en écartant les Suédoises grâce à un but de Jackie Groenen dans le temps additionnel de la prolongation. Un dénouement qui aura illustré une longue attente au terme d'un match pauvre en occasions franches.

2. Football - Copa America : Le Pérou fait tomber le Chili

Le Pérou est en pleine euphorie, et en finale ! En demie à Porto Alegre, il a privé le Chili d'un possible triplé en écartant le double tenant du titre sur un score sans appel (3-0) dû à des réalisations d'Edison Flores, Yoshimar Yotun et Paolo Guerrero. La Roja, qui avait déjà surpris en sortant l'Uruguay en quart de finale, va retrouver le Brésil en finale, dimanche. La sélection de Ricardo Gareca ne sera certainement pas favorite : étrillée 5-0 par le Brésil en phase de groupes, elle jouera au Maracana de Rio de Janeiro.

3. Tennis - Wimbledon : Djokovic c'est le présent, Gauff c'est l'avenir

Novak Djokovic reste le grand favori à sa propre succession, et pour un cinquième sacre, suite à sa victoire expéditive contre l'Américain Denis Kudla, 111e mondial, 6-3, 6-2, 6-2, au 2e tour. "Je suis content de mon jeu. Il y a eu des moments où j'aurais pu mieux faire mais j'ai délivré une performance solide", a déclaré le numéro 1 mondial, opposé au prochain tour au Polonais Hubert Hurkacz.

Côté français, Ugo Humbert s'est qualifié aux dépens de l'Espagnol Marcel Granollers, 6-4, 7-6, 7-5 pour gagner le droit de défier l'espoir canadien Félix Auger-Aliassime, vainqueur de Corentin Moutet, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

Chez les dames, Cori Gauff continue d'épater. A 15 ans, l'Américaine s'est débarrassée de la Slovaque Magdalena Rybarikova, demi-finaliste en 2017, 6-3, 6-3. La protégée de Patrick Mouratoglou, qui avait éliminé la quintuple lauréate Venus Williams au 1er tour, affrontera la Slovène Polona Hercog (60e mondiale).

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Tour de France : "Cela fait longtemps que je n'étais pas venu sur le Tour avec un état d'esprit conquérant", a avoué Thibaut Pinot, à trois jours du départ à Bruxelles.

Vidéo - La bataille du jaune : Thibaut Pinot, les grandes espérances 01:39

Football - Transferts : FC Séville fait son marché en Ligue 1. Après avoir mis 25 millions - un record - sur le défenseur bordelais Jules Koundé, le club andalou a recruté l'ailier gauche argentin de l'Olympique de Marseille, Lucas Ocampos.

Football - Décès : La légende de l'Athlétic Bilbao, Koldo Aguirre, est morte à 80 ans des suites d'une longue maladie. Joueur puis entraîneur du club, Aguirre a disputé plusieurs finales dans les années 50 et remporté deux Coupes du Roi. Comme technicien, il a mené les troupes basques à leur première finale de Coupe d'Europe en 1977, contre la Juventus.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - La bataille du jaune : Bernal, l'élu prêt à prendre son Tour 01:17

Ce que vous ne pourrez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Wimbledon : Journée de gala

Une belle journée s'annonce sur les courts du All England puisque, déjà, l'octuple champion de Wimbledon, Roger Federer, revient pour la fin du 2e tour, contre le Britannique Jay Clarke, 169e joueur mondial ; histoire d'effacer le souvenir de son début de match nerveux contre Sud-Africain Lloyd Harris.

Mais sans lui faire injure, ce sera plus sûrement le Nick Kyrgios - Rafael Nadal, donné sur le Court central, qui attirera les passions. A commencer par celle du fantasque Australien, qui avait effacé trois balles de match pour Rafa à Acapulco avant de triompher avec son sens de la mesure, en février dernier.

Et puis, le public londonien aura droit à un bonbon : le retour d'Andy Murray, associé à Pierre-Hugues Herbert en double, face à Ugo Humbert et Marius Copil.

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty jouera contre la Belge Alison van Uytanck, 58e à la WTA et l'Allemande Angelique Kerber, lauréate en 2018, sera opposée à l'Américaine Lauren Davis, seulement 95e.

2. Basketball - Euro féminin : Double enjeu pour les Bleues

Appliquées et tenaces jusque-là, les basketteuses tricolores ont une occasion en or à saisir en quarts de finale à Belgrade (18h) contre la Belgique, qui leur ouvrirait la voie d'une demi-finale abordable contre la Hongrie ou la Grande-Bretagne. Un match au petit goût de revanche puisqu'elles avaient été stoppées par leurs adversaires du soir au dernier Mondial.

Une place dans le dernier carré leur assurerait aussi un ticket pour les Jeux de Tokyo en 2020.