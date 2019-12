Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Festival de buts et un prétendant au podium qui grimace

Quatre matches avancés de la 16e journée et 14 buts inscrits mardi soir ! La palme des festivals offensifs revient à Bordeaux, qui a étrillé Nîmes dans une ambiance électrique au Matmut Stadium (6-0) et à Brest qui a fait souffrir Strasbourg (5-0). Les regards étaient néanmoins portés sur Angers où l'OM a enchaîné un cinquième succès (0-2) qui porte la marque Villas-Boas mais aussi et surtout à Lyon. Au Groupama Stadium, c'est Lille qui a fait la bonne opération et qui a plongé l'OL un peu plus dans la sinistrose (0-1).

2. Football – Premier League : City revient provisoirement à hauteur de Leicester

Manchester City s'est tranquillement imposé mardi soir sur la pelouse de Burnley (1-4). Gabriel Jesus a inscrit un doublé, et Rodrigo et Mahrez ont alourdi le score. Les Citizens sont à huit points de Liverpool, qui dispute mercredi le derby de la Mersey contre Everton et sont revenus à égalité de points avec le dauphin, Leicester, qui reçoit Watford.

3. Basket – NBA : Les Clippers et les Lakers facile, Miami frappe fort

Tout va bien à Los Angeles : les Lakers et les Clippers l'ont encore prouvé la nuit dernière avec une victoire sur Denver (105-96) pour LeBron James (25 points, 6 rebonds, 9 passes) et ses coéquipiers et un succès sur Portland (117-97) pour Kawhi Leonard (11 points, 9 rebonds, 5 passes), Paul George (25 points) et les autres. Dans la conférence est, le choc opposait Toronto à Miami et ce sont les Floridiens qui l'ont emporté sur le parquet des Raptors (121-110). Les champions en titre n'avaient pas encore perdu à domicile cette saison.

Basket – NBA : Dans une interview à ESPN, Carmelo Anthony, a assuré qu'il était proche de prendre sa retraite il y a quelques semaines avant que les Blazers ne lui offrent un contrat.

Carmelo Anthony (Portland)Getty Images

Basket – Jeep Élite : Battu sur le parquet du Mans ce mardi soir (104-83), Boulogne-Levallois a concédé sa deuxième défaite de la saison. Les Sarthois sortent de la zone rouge.

Football – Ligue 2 : En s'imposant sur le terrain d'Orléans (0-4), Lorient conforte sa première place au classement devant Lens, facile vainqueur de Chambly à domicile (3-0).

Football – Copa América : L'Australie, pays invité, jouera dans le groupe de l'Argentine, et le Qatar, autre invité, sera avec le Brésil et la Colombie, selon le tirage au sort effectué mardi soir.

Cyclisme - Mercato : L'équipe Deceuninck-Quick Step a annonce mardi l'arrivée du sprinteur iIrlandais Sam Benett pour deux ans, jusqu'en 2021.

Sam Bennett (l.) gewinnt die 14. Etappe der VueltaGetty Images

Vidéo - Andéol : "Dans d’autres pays, on considère les sportifs, c’est ce qu’il manque en France" 03:42

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Le PSG pour se donner de l'air

C'est une rareté dans notre championnat depuis plusieurs années mais le Paris Saint-Germain est sous la pression d'un poursuivant. En battant Angers mardi soir, l'OM est revenu à deux petits points avec certes… deux matches de plus. En recevant Nantes (21h05), les joueurs de Thomas Tuchel peuvent repousser leurs rivaux à cinq unités. Plus tôt (19h), Monaco se rendra à Toulouse alors que Saint-Étienne affrontera Nice.

2. Football – Premier League : Retrouvailles pour Mourinho

Voilà presque un an jour pour jour que José Mourinho a été licencié par Manchester United. Ce mercredi soir (20h30), le "Mou" revient à Old Trafford avec son nouveau club de Tottenham. Les Spurs vont mieux sous la houlette du Portugais avec trois victoires en autant de matches. Ce duel est important pour les deux clubs puisque Tottenham veut rester au contact de la quatrième place alors que les Red Devils peuvent dépasser leur adversaire du soir en cas de succès.

Vidéo - Le Mou revient à Old Trafford et Manchester est toujours en jachère 01:08

3. Biathlon – Östersund : Nouveau duel Boe-Fourcade

Johannes Boe a démarré la saison comme il avait dominé la dernière en remportant le sprint inaugural à Östersund dimanche. Ce jour-là, avec deux fautes, Martin Fourcade prenait la cinquième place. Ce jeudi, les deux hommes se retrouvent sur l'individuel (20 kilomètres). Nouvelle victoire du Norvégien ou retour en grâce du Français ?

Vidéo - Fourcade : "J’aurais trouvé ça trop facile de m’arrêter là" 04:38

4. Football – Mercredi mercato : C'est la reprise !

Le mercato hivernal approche (1er-31 janvier) et pour que vous soyez prêts, il ne faudra pas manquer le retour de Mercredi Mercato à 13h ! Notre journaliste, Martin Mosnier, détaillera avec vous les premières rumeurs et les enjeux de ce mois qui peut changer la suite de la saison pour de nombreuses équipes.