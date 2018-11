San Paolo, Monaco, Murray show : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Murray a pris feu contre les Celtics

Jamal Murray a explosé les compteurs avec Denver et fait céder Boston (115-107) la nuit dernière. Le meneur des Nuggets a signé un record en carrière avec 48 points (à 19/30 au tir), dont 19 dans le dernier quart temps, pour porter son équipe vers une neuvième victoire en dix matches cette saison. En face, Kyrie Irving a pourtant sorti le grand jeu (31 points à 13/17 au tir) mais ça n'a pas suffi pour les Celtics.

Dans les autres rencontres de la nuit, à noter que Toronto, encore privé de Kawhi Leonard, a une nouvelle fois impressionné sur le parquet d'Utah (124-111) pour enregistrer une dixième victoire en onze rencontres. Chicago est de son côté sorti vainqueur du thriller de la nuit contre New York au Madison Square Garden (116-115) grâce aux 41 points de Zach LaVine (record en carrière là aussi).

2. Tennis - Masters : Nadal forfait, Federer et Djokovic fixés sur ce qui les attend

Quelques heures après le forfait redouté de Rafael Nadal (blessure aux abdominaux), qui a mis un terme à sa saison, les groupes du Masters de Londres ont été tirés. Dans la première poule (Lleyton Hewitt), Roger Federer se frottera à Dominic Thiem, Kevin Anderson et Kei Nishikori. Novak Djokovic, qui est officiellement assuré de boucler l'année dans le fauteuil de n°1 mondial, affrontera de son côté Alexander Zverev, Marin Cilic et John Isner, remplaçant de Nadal, dans l'autre groupe (Guga Kuerten).

3. Rugby - Oscars Midol : Babillot récompensé

Mathieu Babillot a reçu l’Oscar d’or Midi Olympique lors du traditionnel rendez-vous annuel de l'ovalie au pavillon Gabriel de Paris. La récompense d’une année exceptionnelle pour le troisième ligne castrais de 25 ans, champion de France avec le CO et sélectionné avec le XV de France. Babillot, qui succède à Camille Lopez, a devancé Mathieu Bastareaud (Oscar d'argent) et le néo-retraité Yannick Nyanga (Oscar de bronze). Conor Murray a lui reçu l'Oscar monde.

Oscars Midol 2018 - Mathieu BabillotRugbyrama

On a aussi retenu pour vous

Foot - Metz tombe de haut. Auxerre a créé la sensation en allant s'imposer sur le terrain du leader messin (0-1) en clôture de la 13e journée de Ligue 2. L'AJA sort de la zone rouge et pointe au 17e rang. Metz reste en tête avec un point d'avance sur Brest et deux sur Lens.

Foot - Huddersfield en tient enfin une. Les Terriers ont remporté leur premier match de la saison en Premier League en venant à bout de Fulham (1-0), à qui ils cèdent la place de lanterne rouge.

Foot - L'Espanyol, dauphin catalan. L'autre équipe de Barcelone poursuit son excellent début de saison en Liga. Les joueurs de Rubi se sont imposés contre l'Athletic Bilbao (1-0), lors de la dernière rencontre de la 11e journée, pour reprendre la deuxième place devant Séville et l'Atlético, à trois longueurs des Blaugrana.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Thauvin stoppé par un coup de sifflet venu des tribunes : ce que dit la règle 01:31

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot- Ligue des champions : Paris joue déjà sa saison à Naples

Le PSG n'a pas le droit à l'erreur ce mardi soir (21h) pour éviter un fiasco retentissant sur la scène continentale. Troisièmes du groupe C (4 pts), derrière Liverpool (6 pts) et Naples (5 pts), les Parisiens doivent aller chercher une victoire, ou au moins un nul, dans l'ambiance surchauffée du San Paolo pour rester dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Une défaite, conjuguée à une victoire de Liverpool à Belgrade dans l'autre match de la poule, condamnerait pratiquement l'équipe de Thomas Tuchel avant les deux dernières journées.

2. Foot - Ligue des champions : Pour Monaco, seule la victoire sera belle

Un peu plus tôt (18h55), Monaco ouvrira le bal de cette 4e journée de la phase de poules en recevant le FC Bruges à Louis II. Largement distancés par Dortmund (9 pts) et l'Atlético (6 pts) dans le groupe A, les joueurs de Thierry Henry, qui n'ont pas gagné la moindre rencontre depuis le premier match de la saison le 11 août dernier (à Nantes en L1), peuvent encore espérer accrocher la troisième place synonyme de Ligue Europa au printemps. A condition de battre les Belges, avec lesquels ils sont à égalité (1 pt).

3. Next Gen ATP Finals : Les jeunes loups ont rendez-vous

Qui succèdera à Hyeon Chung, vainqueur l'an passé de la première édition du Masters des -21 ans ? Début des hostilités à Milan ce mardi avec quatre matches au programme. Favori du tournoi (qui se dispute comme chez les grands sous forme de poules mais ne rapporte pas le moindre point ATP), Stefanos Tsitsipas sera le premier sur le pont face à Jaume Munar (14h). Ensuite, Andrey Rublev affrontera Taylor Fritz. Les deux autres rencontres auront lieu en night session : Frances Tiafoe - Hubert Hurkacz suivi de Alex de Minaur - Liam Caruana.