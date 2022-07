Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Mondiaux : Happio à deux centièmes du bonheur, l'immense surprise Kerley

2. Escrime - Mondiaux : Thibus et Canone en or

Quelle journée inoubliable pour l'escrime française ! En l'espace d'à peine une demi-heure, les Bleus ont décroché deux titres mardi au Caire. Ysaora Thibus est d'abord devenue la première tricolore championne du monde au fleuret depuis plus d'un demi-siècle, avant que Romain Cannone, à l'épée, ne se pare d'or lui aussi, un an après son titre olympique à Tokyo.

Deux "Marseillaise" pour le prix d'une : Cannone et Thibus tout sourire sur le podium

3. Football - Matches amicaux : Le Barça passe un 6-0 à l'Inter Miami

Le FC Barcelone, qui officialisé l'arrivée de Robert Lewandowski, a surclassé jeudi l'Inter Miami sous l'impulsion notamment de sa nouvelle recrue Raphinha auteur d'un but et délivré deux passes décisives (6-0). Les autres ont été Aubameyang (15e), Fati (41e), Gavi (55e), Depay (69e) et Dembélé, ce qui a permis de se rendre compte de la richesse du vivier dont dispose Xavi dans le secteur offensif.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Le président de l'OM, Pablo Longoria, a annoncé un accord de principe avec Lens pour le défenseur de Jonathan Clauss.

Football - Transferts : Le défenseur de la Juventus Turin Matthijs de Ligt s'est engagé avec le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne frappe un nouveau grand coup sur le marché des transferts après l'arrivée de Sadio Mané en provenance de Liverpool.

Football - Ligue 2 : Les Girondins, attendus jeudi devant CNOSF pour infirmer leur rétrogradation administrative en National, ont obtenu un jugement d'homologation de leur plan de sauvetage par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Basket - NBA : Miles Bridges (Charlotte Hornets) a été mis en examen pour violence conjugale et physique, soupçonné d'avoir frappé sa femme devant ses deux enfants.Il est également accusé de maltraitance d'enfant.

La vidéo de rattrapage

Boullier : "Entendre que six pilotes peuvent gagner, c'est génial pour un organisateur"

Le podcast a déguster

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce mercredi

1. Cyclisme - Tour de France : Rendez-vous à l'altiport

Tadej Pogacar va-t-il réussir à renverser Jonas Vingegaard ? C'est la question que tout le monde se pose à cinq jours de l'arrivée à Paris. Incapable de lâcher le maillot jaune depuis les Alpes, le Slovène aura une magnifique opportunité par-delà Aspin, Ancizan, Val Louron-Azet et enfin Peyragudes où les pourcentages atteindront 16% sur l'altiport. C'est là que Romain Bardet, à la dérive mardi , s'était imposé en 2017.

Bardet décolle, Froome zigzague : Peyragudes, une rampe inoubliable

2. Escrime - Mondiaux : Lefort, Quéroli et Balzer, nouvelles chances de médailles

Après les sublimes Ysaora Thibus et Romain Canonne mardi, place au fleuret masculin et au sabre féminin ce mercredi aux Mondiaux au Caire. Chez les hommes, Enzo Lefort sera la meilleure chance française mais Alexandre Sido, Maximilien Chastanet et Pierre Loisel seront aussi de la partie. Chez les femmes, Sara Balzer et Caroline Quéroli font partie du Top 10 mondial et seront accompagnées de Sarah Noutcha et Anne Poupinet.

3. Football - Euro 2022 : Angleterre - Espagne, premier quart de finale

L'Euro 2022 entre dans sa phase finale ce mercredi avec le duel entre l'Angleterre, pays hôte, et l'Espagne à Brighton & Hove (21h). Chez elles, les Anglaises ont cartonné en groupes avec trois victoires pour 14 buts inscrits et aucun encaissé. De son côté, l'Espagne a été battue par l'Allemagne mais son court succès sur le Danemark (1-0 à la 90e minute), l'a envoyée en quart de finale.

20 joueuses utilisées sur 23 : "Pour l'instant, Diacre a tout bon"

(Avec AFP)

