1. Football – Ligue 1 : Mbappé voit double… puis sème le trouble

Rapidement en supériorité numérique, Paris s’est imposé en costaud face à un Montpellier en difficulté ces dernières semaines (4-0). Leader avec provisoirement trois points d’avance sur Lille et cinq sur Lyon, le champion de France a pu compter sur des buts de Neymar (60e), Mauro Icardi (61e) et Kylian Mbappé (34e, 63e). Un Mbappé qui a lancé pour de bon le sujet de son avenir lors du prochain mercato, dans la foulée de la rencontre. "Il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion (…) Je n’ai pas envie de signer un contrat et de demander à partir un an après. Non. Si je signe, c’est pour rester. C’est pour ça que ça amène une réflexion", a-t-il notamment lâché. Une petite bombe à l’échelle des transferts.

Mbappé-Haaland, sur qui le Real doit miser ? "Si on est raisonnable et rationnel…"

2. Basketball – NBA : Les Bulls enchaînent, Embiid écoeure les Celtics

Pas moins de onze rencontres se sont disputées cette nuit. Auteur de 36 points, 9 rebonds et 11 passes, Luka Doncic a mené les Mavericks face aux Spurs (122-117), alors que la grande performance de Jaylen Brown (42pts, 9rbds) n'a pas suffi aux Celtics face à un Joel Embiid intenable (38pts, 11 rbds). Les Bulls, eux, ont décroché un troisième succès de rang à Charlotte 123-110). A l'Ouest, les Clippers ont assuré face au Thunder (120-106).

3. Rugby – TOP 14 : La Rochelle sans pitié

La Rochelle et Bayonne ont lancé une 19e journée avancée à ce week-end par une affiche déséquilibrée sur le papier… et dans les faits. Les Maritimes se sont facilement imposés (40-3) en prenant le bonus offensif face à des Basques qui ont concédé leur quatrième défaite de rang. Portés notamment par les doublés de Pierre Bourgarit et Grégory Alldritt, les Jaune et Noir ont récupéré leur place de leader devant le Stade toulousain.

JO de Tokyo : Interviewé par nos confrères d'Eurosport Angleterre, le porte-parole du CIO a fermement démenti l'information du Times selon laquelle l'annulation des JO de Tokyo serait actée. "Il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'auront pas lieu", a affirmé Mark Adams.

Handball – Championnat du monde : Ce ne fut pas parfait, mais les Bleus ont presque verrouillé leur place en quarts de finale grâce à leur victoire face à l’Islande (26-28).

Football – Bundesliga : Le Borussia Mönchengladbach s’est imposé face au Borussia Dortmund (4-2) lors d’un match très animé. Marcus Thuram a marqué pour son retour de suspension.

Cyclisme : Suspendu neuf mois pour avoir provoqué la grave chute de Fabio Jakobsen lors du Tour de Pologne, Dylan Groenewegen reprendra la compétition à l’occasion du Tour de Hongrie, prévu du 12 au 16 mai.

NFL : Victime d'une commotion le week-end dernier lors de la victoire face à Cleveland, Patrick Mahomes (Kansas City) sera finalement bien disponible pour affronter Buffalo en finale de conférence, dimanche.

Patrick Mahomes s'était blessé lors de la victoire de Kansas City sur Cleveland Crédit: Getty Images

Rugby – Pro D2 : Mont de Marsan a réalisé la belle opération de la soirée en s’imposant contre Aurillac (12-9), voyant ses concurrents directs perdre des points dans la course au maintien.

Voile – Vendée Globe : Louis Burton reste accroché au tableau arrière du leader du Vendée Globe, Charlie Dalin, samedi à 5h. La lutte est acharnée à moins d'une semaine de l'arrivée aux Sables d'Olonne.

De l'eau dans le gaz : Payet-Thauvin, qui choisir s'il ne devait en rester qu'un ?

1. Ski Alpin – Kitzbühel : Deuxième descente sur fond de tensions

Beat Feuz a signé une démonstration pour s'imposer sur la descente vendredi, malgré des conditions très difficiles, alors que le Français Johan Clarey a pris une belle quatrième place. Le Tricolore aura une nouvelle chance de podium à l’occasion d’une deuxième descente sur la Streif ce samedi. Mais ce dernier n’a pas caché sa "colère" contre la FIS, alors que Ryan Cochran-Siegle et Urs Kryenbühl ont notamment violemment chuté sur ce tracé spectaculaire. Les dames seront, elles, de nouveau sur la descente de Crans-Montana.

Les secours auprès d'Urs Kryenbühl vendredi Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Milik attendu, l’OM encore plus

Arrivé jeudi en provenance de Naples, Arkadiusz Milik est déjà dans le groupe marseillais pour le déplacement à Monaco samedi (21h00), à l’occasion de la 21e journée. En grande difficulté actuellement, avec trois défaites de rang toutes compétitions confondues, l’OM doit vite se reprendre sur la pelouse d’un ASM en confiance. Avec son nouveau « grantatakan » ? Peut-être pas d’entrée, mais très certainement en cours de match. Plus tôt, Lens accueillera Nice (17h00).

Arkadiusz Milik sous le maillot de l'OM (Marseille) Crédit: Getty Images

3. Biathlon – Anterselva : Place au relais

Alors que Quentin Fillon Maillet est monté sur le podium de l’individuel remporté par Alexander Loginov vendredi, place au relais hommes 4x7,5 km cet après-midi (15h05). Les Bleus, emmenés par Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin, se sont imposés à Oberhof vendredi dernier, devant la Norvège et l’Italie. Place également à la Mass start femmes, plus tôt dans l’après-midi (13h10).

4. Rugby – Top 14 : Match des opposés à Agen

Bon dernier du Top 14 avec deux petits points, Agen reçoit le Stade toulousain, dauphin de Bayonne (18h15). En haut de tableau, le Racing 92 (3e) et Bordeaux-Bègles (6e) ouvriront le bal (15h15). À noter également les affiches entre Clermont et Castres, et entre Montpellier et le LOU, toutes deux à 18h15.

Plusieurs affiches du tour principal du mondial de Handball, avec notamment l’Espagne et l’Allemagne sur le pont.

La 20e journée de Liga et un déplacement du Real Madrid à Alavés (21h).

L’affiche alléchante entre le Milan AC et l’Atalanta Bergame en Serie A (18h00).

La 18e journée de Bundesliga, avec un choc de haut de tableau entre le Bayer Leverkusen et Wolfsburg (15h30).

Le 4e tour de la FA Cup, avec une affiche entre Southampton et Arsenal (13h15), ainsi qu’un déplacement de Manchester City sur la pelouse de Cheltenham Town (D4) à 18h30.

Le retour de la star du MMA Conor McGregor à Abu Dhabi pour affronter Dustin Poirier.

