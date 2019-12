Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Aulas regrette d'avoir remercié Genesio

Quelques mois après avoir remercié un Bruno Genesio largement contesté par une partie des supporters de l’OL, Jean-Michel Aulas nous a confié en exclusivité avoir des regrets. Le président de l'OL a valu apaiser le climat en se séparant d'un technicien qui incarnait le club. "On leur a donné raison avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets", explique-t-il. "Parfois, il faut être courageux pour dire aux supporters la vérité. Je rappelle que Rudi Garcia a joué la finale de la Coupe d’Europe dans mon stade...", ajoute-t-il.

Selon lui, seul un homme d’expérience comme Rudi Garcia peut redresser la barre. Même si la nomination de l’ancien coach de l’OM comporte quelques risques, le président lyonnais les assume.

2. Football - Ligue Europa : Rennes la tête haute

Rennes a achevé son parcours en C3 par une victoire de prestige au Roazhon Park contre la Lazio Rome (2-0), éliminée elle aussi à l'issue d'un match sans relief de sa part. Joris Gnagnon, défenseur central breton formé au club, a été l'auteur du doublé (30e, 87e).

A Wolfsburg, déjà qualifié, Saint-Etienne a concédé une dernière défaite (1-0) sans regret. Pour ce match sans enjeu, les coaches avaient gardé un seul joueur par rapport au dernier match de championnat (Marcel Tisserand pour les Loups, Yann M'Vila pour l'ASSE) et Paulo Otavio a conclu cette pénible soirée (52e) en profitant d'une perte de balle de Romain Hamouma.

Mönchengladbach - leader du championnat d'Allemagne - éliminé de prestige de ces matches de poule, Arsenal est passé dans la douleur, avec un nul (2-2) sur le terrain du Standard de Liège. Tout comme l'AS Roma face aux Autrichiens de Wolfsberg (2-2).

3 Basketball - NBA : Embiid et Doncic au diapason

Un peu mou et secoué lors de ses dernières sorties, Joel Embiid s’est ressaisi en postant 38 points pour mener les Sixers à la victoire contre les Celtics (115-109).

Bien plus au sud, au Mexique, où était délocalisé Detroit - Dallas, Luka Doncic a encore une fois affolé les compteurs en compilant 41 points, 12 rebonds et 11 passes contre les Pistons (122-111).

4. Ligue 1 : C'est déjà 2020/2021

La Ligue de football professionnel ne traîne pas. Pour bien marquer sa "confiance" en Mediapro, détenteur des droits de 2020 à 2024, elle a dévoilé les grandes lignes de la prochaine saison, à l'issue de son conseil d'administration.

La Ligue 1 "version espagnole" débutera le vendredi 7 août 2020 et s'achèvera le dimanche 23 mai 2021. La Ligue 2 reprendra le samedi 25 juillet 2020.

La vidéo de rattrapage

Raphaël Poulain évoque le cas de Leone Nakarawa, licencié par le Racing 92 après être rentré avec deux semaines de retard des Fidji et qui devrait s'engager avec les Glasgow Warriors. En rappelant qu'il n'est pas le premier Fidjien à se comporter ainsi.

Vidéo - Nakarawa, on a déjà vu ça : "Les mecs reviennent avec une baraque à poulets à la place du ventre" 01:56

Nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - ProD2 : Biarritz a confirmé son statut de prétendant aux barrages en faisant chuter Grenoble, 2e du championnat, à Aguiléra (33-7) par un fort vent.

Handball - Championnat de France : vainqueur d'Aix (25-24), Nantes reste à la lutte pour la 2e place en compagnie de Nîmes et Montpellier, à six longueurs du PSG. Prochain test pour le H à Montpellier, jeudi.

Natation - Championnat de France : Marie Wattel s'est offert le titre du 100 m petit bassin en signant un nouveau record de France et en nageant plus vite que la récente championne d'Europe, en 51"45, à Angers.

Surf - Jeux Olympiques : Les épreuves de surf de Paris 2024 auront lieu à Tahiti mais à 33 ans, Michel Bourez ne pouvait attendre. Le Tahitien s'est qualifié pour l'olympiade nipponne en accédant aux 8es de finale de la dernière étape du circuit pro, sur le mythique pipeline d'Hawaii.

WEC : Les circuits de Monza, en Italie, et de Kyalami, en Afrique du Sud, seront au programme du championnat du monde d'Endurance 2020-2021. Les 24 Heures du Mans refermeront le calendrier les 12 et 13 juin 2021.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Biathlon - Hochfilzen : Fourcade premier ?

La Coupe du monde passe par l'Autriche ce week-end. Au menu : un 7,5 km sprint pour les dames à 11h30 et un 10 km sprint pour les messieurs à 14h2, qui serait l'occasion de revoir Martin Fourcade sur la plus haute marche d'un podium de la spécialité depuis le 22 mars 2018, à Tyumen, en Russie.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Handball - Mondial : En route pour la finale

La Coupe du monde féminine entre dans sa dernière ligne droite à Kumamoto, au Japon. Les demi-finales opposeront Russie et Pays-Bas d'un côté, Norvège et Espagne de l'autre. La 5e place se jouera entre Serbie et Monténégro et la 7e entre Allemagne et Suède.

3. Football - Ligue 1 : Lille reprend les bases

Retour aux affaires domestiques pour Lille après une campagne européenne complètement ratée. Et il ne s'agit pas de se laisser aller : la troisième place sera à défendre face à Montpellier à 20h45, pour le compte de la 18e journée.