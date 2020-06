Mardi soir, le Bayern Munich a décroché un huitième titre consécutif en Bundesliga, le 30 de son histoire. Les Bavarois l'ont fait alors que la Premier League n'avait même pas encore repris ! Ce sera fait ce soir avec un alléchant City-Arsenal. Pour le reste, ne manquez pas la suite de notre Top 50 des moments marquants de l'Euro et la nouvelle vidéo de Mourad Boudjellal.

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Bundesliga : La passe de huit pour le Bayern

Un court succès (0-1) sur la pelouse du Werder Brême a permis au Bayern Munich d'accrocher son 30e titre en Bundesliga, le huitième consécutif. Une habitude donc pour le club bavarois mais ce sacre a été acquis au terme d'une saison particulière avec un départ poussif sous les ordres de Niko Kovac. Et une deuxième partie de saison proche de la perfection, avec Hansi Flick à sa tête, conclue par une série impressionnante de onze victoires en championnat.

2. Football - Liga : Le duo Messi-Fati porte le Barça

Toujours moyennement convaincant, Barcelone a néanmoins décroché un second succès depuis la reprise de la Liga en battant, mardi soir, Leganes (2-0). Il aura fallu les fulgurances d’Ansu Fati (42e) et de Messi, sur penalty (69e), pour sauver la performance des hommes de Quique Setien. Antoine Griezmann a marqué mais le but a été refusé.

3. Athlétisme - Dopage : Nouveau contrôlé manqué pour Coleman

Christian Coleman, champion du monde du 100 mètres à Doha l'an passé après avoir frôlé une suspension, a manqué un nouveau contrôle antidopage et pourrait se voir privé de Jeux olympiques à Tokyo. C'est via son compte Twitter que Coleman a annoncé mardi son nouveau manquement aux règles de localisation, constaté le 9 décembre 2019 par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Premier League : Le foot anglais est de retour !

Cent jours que l'on attendait ça. Mise à l'arrêt par la pandémie de Covid-19, la Premier League est de retour ce mercredi soir ! Et comme nos amis britanniques font bien les choses, un Manchester City-Arsenal vous est proposé (21h15) après l'ouverture entre Aston Villa et Sheffield United (19h). Pour l'occasion, notre chroniqueur, Philippe Auclair, s'est intéressé à Juanma Lillo, le nouvel adjoint de Pep Guardiola chez les Citizens.

2. Football - Euro : la suite de notre Top 50 des moments marquants

Il n'y a pas d'Euro cette année. Pour vous aider à passer le temps et attendre l'édition qui se déroulera à l'été 2021, nous avons décidé de vous concocter un Top 50 des moments qui ont jalonné la grande histoire du Championnat d'Europe des Nations. Troisième volet ce mercredi, du 30e au 21e. Il y sera question d'une malédiction anglaise, d'une panenka et de l'un des meilleurs gardiens de l'histoire.

3. Rugby : Mourad de Toulon : "Michalak, se lever contre le racisme, ok, mais face à Ménard, il fallait aussi se lever… de table"

Mourad Boudjellal, dans son rôle assumé de sniper médiatique en mode second degré, s'adresse cette semaine à son ancien joueur Frédéric Michalak qu'il apprécie beaucoup. Mais il lui envoie un message exempt de toute ambiguïté... Il annonce également le prochain retour de Serge Blanco sur les terrains et décerne le prix "employé du mois Michelin" au président de l'ASM Clermont, Eric De Cromières.

