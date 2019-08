Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters de Cincinnati : Federer fessé, Djokovic-Pouille en quart

1h01. C'est le temps qu'il a fallu au jeune russe Andrey Rublev (21 ans) pour éliminer Roger Federer, jeudi en fin d'après-midi (soirée, heure française), du côté de l'Ohio, au stade des huitièmes de finale. Le Suisse, battu si rapidement (61 minutes) pour la première fois depuis 16 ans, s'est incliné 6-3, 6-4. En quart, Rublev sera opposé à son compatriote Daniil Medvedev, récemment finaliste à Washington et Montréal.

Vidéo - Une petite heure et la porte : Federer est tombé de très haut 02:39

Plus tard dans la soirée à Cincinnati, Novak Djokovic n'a quant à lui pas trébuché sur l'obstacle Pablo Carreno Busta. Le n°1 mondial a rejoint les quarts en 1h30 : 6-3, 6-4, à l'issue d'une rencontre durant laquelle il a concédé quatre balles de break, sans céder cependant son service. Au prochain tour, il fera face au Français Lucas Pouille, tombeur de Karen Khachanov en trois manches (6-7, 6-4, 6-2). C'est la première fois que Pouille enchaîne trois succès dans un même tournoi (hors challenger) depuis l'Open d'Australie, où il a été demi-finaliste face à... ce même "Djoker".

En fin d'après-midi (hf), Richard Gasquet avait lui aussi validé son billet pour le "grand 8" de Cincinnati, en battant Diego Schwartzman (7-6, 6-3). Son compatriote tricolore Adrian Mannarino n'était pas parvenu à l'imiter (défaite face à David Goffin, 7-6, 6-2).

Vidéo - Avec 11 aces et 34 coups gagnants, Gasquet a mérité son quart 03:16

2. Tennis - WTA Cincinnati : Svitolina, Stephens et Halep dehors

Pas de séisme semblable à celui provoqué par la défaite de Federer dans le tournoi masculin, du côté du simple dames à Cincinnati. Mais tout de même : Simona Halep, tête de série N.4 du tournoi, est tombée jeudi soir en huitième face à Madison Keys. L'Américaine, tds N.16 et notamment finaliste de l'US Open en 2017, s'est imposé en trois sets : 6-1, 3-6, 7-5.

Sloane Stephens (tds N.8) a également pris la porte (battue 6-1, 6-2 par Svetlana Kuznetsova), tandis que Venus Williams, contre qui il ne fait pas bon perdre la moindre manche (cf tweet ci-dessous), poursuit sa route après son succès face à Dona Vekic (2-6, 6-3, 6-3). L'Américaine de 39 ans disputera à sa compatriote Keys une place dans le dernier carré.

3. Football - Ligue Europa : Strasbourg qualifié pour les barrages

Cela passe pour Strasbourg. Vainqueur sur le plus petit des scores à l'aller, le RC Strasbourg s'est encore imposé 1-0, ce jeudi, en match retour du 3e tour de qualification de Ligue Europa face au Lokomotiv Plovdiv. Kevin Zohi a marqué le seul but du match dès la 8e minute, devant le public strasbourgeois. En barrages, dernière étape avant la phase de groupes, cela va se corser. L'Eintracht Francfort attend les Alsaciens pour une double confrontation indécise. Match aller dès jeudi prochain.

Zohi a ouvert le score contre Plovdiv en Ligue Europa avec Strasbourg.Getty Images

4. Basket - Préparation pour le Mondial : Batman returns

Des Bleus à réaction. Menée de sept points à la mi-temps (36-43), la France a remporté son troisième match de préparation au Mondial (31 août-15 septembre), jeudi soir à Villeurbanne face au Monténégro (80-72). Nicolas Batum a terminé meilleur marqueur de la rencontre, avec 18 points. "Batman", peu en vue la saison passée en NBA, a signé un joli 7/9 au shoot, dont 4/4 à 3-pt. La sélection tricolore affiche le bilan de deux victoires pour une défaite, en cette "prépa", avant d'affronter le Brésil et l'Argentine, dans les 48h à venir.

5. Basket - NBA : Grave blessure pour DeMarcus Cousins

Coup dur pour les Los Angeles Lakers et leur pivot, DeMarcus Cousins. "Boogie", 29 ans, souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. La franchise californienne a confirmé jeudi soir l'information, qui avait fuité dans les médias. Cousins, victime d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche en janvier 2018, n'avait depuis plus le niveau d'un All-Star. Mais la perspective de son association avec Anthony Davis et LeBron James restait excitante (effrayante ?) pour la planète NBA. Engagé pour un an cet été, il risque de ne jamais jouer en Pourpre et Or.

DeMarcus Cousins sous le maillot des Warriors.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Christophe Lemaitre a remporté le 200 m du meeting de Szczecin (Pologne), jeudi soir, en 20"56 (-0,8 m/s). Mais il n’a pas encore réalisé les minima (fixés à 20"40 par l’IAAF, à 20"35 par la fédération française) pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre).

- Christophe Lemaitre a remporté le 200 m du meeting de Szczecin (Pologne), jeudi soir, en 20"56 (-0,8 m/s). Mais il n’a pas encore réalisé les minima (fixés à 20"40 par l’IAAF, à 20"35 par la fédération française) pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre). Tennis - La sanction est tombée jeudi soir pour Nick Kyrgios, qui avait multiplié les provocations et les insultes lors de son match perdu la veille à Cincinnati, face à Karen Khachanov. L’Australien a écopé de 113 000 dollars d’amende de la part de l’ATP.

- La sanction est tombée jeudi soir pour Nick Kyrgios, qui avait multiplié les provocations et les insultes lors de son match perdu la veille à Cincinnati, face à Karen Khachanov. L’Australien a écopé de 113 000 dollars d’amende de la part de l’ATP. Rugby - Le Castres Olympique et le Stade Rochelais se sont imposés jeudi soir en match amical, respectivement face à Bristol à Lacaune (30-21) et face à Agen à La Rochelle (35-5).

- Le Castres Olympique et le Stade Rochelais se sont imposés jeudi soir en match amical, respectivement face à Bristol à Lacaune (30-21) et face à Agen à La Rochelle (35-5). Cyclisme - Tour de l’Utah : Ben Hermans (Israel Cycling Academy) a consolidé son statut de leader en remportant en solitaire la 3e étape, jeudi soir à North Salt Lake.

- Tour de l’Utah : Ben Hermans (Israel Cycling Academy) a consolidé son statut de leader en remportant en solitaire la 3e étape, jeudi soir à North Salt Lake. Golf - Les Américains Justin Thomas et Jason Kokrak ont pris la tête du Western Open, troisième épreuve des play-offs de fin de saison du circuit PGA, après le 1er tour disputé jeudi à Medinah, près de Chicago.

- Les Américains Justin Thomas et Jason Kokrak ont pris la tête du Western Open, troisième épreuve des play-offs de fin de saison du circuit PGA, après le 1er tour disputé jeudi à Medinah, près de Chicago. Basket - NBA : Patrick Patterson va s'engager pour un an avec les Los Angeles Clippers, selon l'insider Adrian Wojnarowski, ce jeudi soir. Patterson, ailier fort, avait un rôle de remplaçant au Thunder lors des deux dernières saisons.

Le tweet "ah ouais, quand même..."

La vidéo de rattrapage

Telenovela Neymar, nouvel épisode...

Vidéo - Neymar au Barça ? Ce joueur inattendu pourrait débloquer la situation 02:32

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1 Tennis WTA et ATP Cincinnati : l'heure des quarts

Au menu ce vendredi, tous les quarts des tableaux de simple féminin et masculin, dans l'Ohio. Richard Gasquet affrontera Roberto Bautista Agut sur le court central. Ce deuxième match du jour - après la rencontre entre Ashleigh Barty et Maria Sakkari (à partir de 17h, heure française) - devrait se disputer en début de soirée. Le match entre Novak Djokovic et Lucas Pouille se tiendra en revanche en fin de soirée, heure américaine, et donc dans la nuit de vendredi à samedi sur notre fuseau horaire. Le M1000 de Cincinnati est à suivre sur Eurosport Player.

2 Football – Ligue 1 : l’OL, et Angers, pour confirmer

L’entrée en lice de l’Olympique Lyonnais a été prometteuse. Confirmation attendue ce vendredi pour les hommes de Sylvinho. Les Rhodaniens, vainqueurs il y a une semaine sur la pelouse de Monaco (0-3), reçoivent Angers, à partir de 20h45, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. S’il y a un gagnant, il prendra seul la tête du championnat, le SCO ayant également débuté par un succès, 3-1 face à Bordeaux, samedi dernier. Jeff Reine-Adélaïde, transféré d'Angers à Lyon cette semaine, ne figure pas dans le groupe des Gones.

Sylvinho lors de Monaco-OL / Ligue 1Getty Images

3. Football - Bundesliga et Liga : les champions lancent la saison

En Allemagne et en Espagne, les championnats débutent ce vendredi soir, par une affiche impliquant le tenant du titre. Côté Bundesliga, le Bayern Munich reçoit le Hertha Berlin à partir de 20h30. Côté Liga, le Barça joue sur la pelouse de l’Athletic, à Bilbao, à 21h. Les Français Lucas Hernandez, ménagé durant la pré-saison, Benjamin Pavard (avec le club bavarois) et Antoine Griezmann (avec le club barcelonais) pourraient effectuer leurs premiers pas en championnat sous leurs nouvelles tuniques. Lionel Messi, en revanche, est absent, en raison d'une blessure à un mollet.

Antoine Griezmann (Barça)Getty Images

4. Cyclisme – BinckBank Tour : dernier round entre sprinteurs ?

Avant un chrono court, samedi, et le traditionnel final musclé de l’épreuve, dimanche, les sprinteurs pourraient être à la fête, ce vendredi, lors de la 5e étape du BinckBank Tour. 191 bornes sont au menu, entre Riemst et Venray. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a triomphé lors des trois premières arrivées massives, tandis que Tim Wellens (Lotto Soudal), vainqueur de la 4e étape, a pris jeudi la tête du classement général. A suive sur Eurosport 2 à partir de 15h.

Mais aussi : la 2e étape de l’Arctic Race of Norway, la 2e du Tour de l'Avenir, la 4e du Tour de Burgos, la 4e du Tour de l'Utah et la suite des championnats de France sur piste.

Vidéo - A l'expérience, Wellens a sauté Hirschi sur la ligne et fait coup double 02:51

5. Rugby : La Coupe du monde approche… Poulain Raffûte est de retour

Fin des vacances pour Poulain Raffûte. Votre émission hebdomadaire sur le rugby revient ce vendredi (exceptionnellement), à 13h, sur notre page Facebook et notre site. Raphaël Poulain vous propose de débattre du XV de départ des Bleus, pour leur premier match de préparation au Mondial, samedi soir face à l’Ecosse, à Nice.

Mais aussi, en basket : suite des matches de préparation de l’équipe de France pour le Mondial, avec une rencontre face au Brésil, à 20h30 à Villeurbanne, avant celle de demain face à l'Argentine.