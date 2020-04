Saga Bulls, conciergerie de luxe, MotoGP et Juventus : Le plateau du jour

De la fin de notre saga consacrée aux Chicago Bulls à un gros plan sur le mercato de la Juventus Turin, en passant par une interview de Jordan Veretout ou notre reportage sur les demandes parfois extravagantes des sportifs, entre autres, à une conciergerie de luxe, le plateau du jour tombe à point nommé pour bien démarrer le week-end.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Toujours pas d'accord sur les salaires à l'OL

Jean-Michel Aulas a indiqué qu'il n'avait pas encore trouvé d'accord avec ses joueurs sur une baisse de salaires en cette période de crise sanitaire. "La quasi-totalité d'entre eux souhaitent aider le club. Certains veulent le faire de manière plus ou moins importante", a expliqué le président de Lyon sur OLTV. "Nous sommes très proches d'un accord avec les joueuses et nous continuons de discuter avec le groupe masculin". JMA a par ailleurs annoncé qu'il ferait tout pour "évoquer une prolongation" avec Memphis Depay, dont le contrat avec les Gones expire en 2021.

2. Basketball - NBA : Un documentaire façon "The Last Dance" pour Kobe Bryant

Comme son idole Michael Jordan, le regretté Kobe Bryant pourrait bientôt faire l'objet d'un documentaire dans le même style que "The Last Dance", qui met actuellement en ébullition la NBA, en racontant son ultime saison avec les Lakers, selon ESPN. Selon la chaine sportive, la légende de Los Angeles, disparue accidentellement il y a trois mois, avait ouvert les portes de son vestiaire à une équipe de tournage tout au long de l'exercice 2015-2016, soit la dernière de ses vingt années de carrière au sein de la franchise californienne avec laquelle il remporta cinq titres de champion.

3. Football - Eredivisie : Les Pays-Bas arrêtent leur championnat

Comme prévu, la Fédération néerlandaise (KNVB) a mis officiellement fin au championnat 2019-2020 en raison de la crise du Covid-19. Les Pays-Bas sont ainsi le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat. "Malheureusement, vu les mesures (d'interdiction de rassemblement de masses) prises par le gouvernement, il est devenu impossible de terminer la saison 2019-2020", indique un communiqué de la KNVB. La fédération néerlandaise a choisi de ne pas désigner de champion, alors que l'Ajax était en tête du classement à la différence de buts devant l'AZ Alkmaar. "Il n'y aura ni relégation, ni promotion", a-t-elle ajouté.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Mercato : L'Equipe confirme une information de Sky Italia et annonce que Chelsea a levé l'option pour la prolongation automatique du contrat d'Olivier Giroud pour une saison supplémentaire. Longtemps annoncé partant en fin de saison, l'avant-centre de l'équipe de France est désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2021.

Football : Robert Herbin a été admis en réanimation au CHU de Saint-Etienne selon plusieurs médias. L'hospitalisation de la légende de Saint-Etienne, vainqueur de neuf championnats et six Coupes de France avec les Verts, serait due à une grande fatigue et ne serait pas liée au coronavirus Covid-19.

Football - Bundesliga : Le Bayern Munich a annoncé que Philippe Coutinho avait été opéré d'une cheville. Le club bavarois a précisé qu'il s'agissait d'une opération mineure, "au cours de laquelle des fragments ont été retirés de ses articulations", et qu'elle nécessiterait une période de repos de deux semaines.

UFC : Après plusieurs tentatives infructueuses pour organiser des combats en pleine pandémie de coronavirus, l'UFC, plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes, a annoncé la tenue d'une soirée à huis clos, le 9 mai en Floride.

Football - Mercato : Selon l'édition du jour de L'Equipe, Thomas Meunier, en fin de contrat avec le PSG, est dans le viseur de Tottenham. Le latéral belge se serait notamment entretenu avec José Mourinho, l'entraîneur des Spurs.

La vidéo de rattrapage

Dans notre émission hebdomadaire du FC Stream Team, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis sont revenus sur le manque de cohésion au sommet du foot français. Une situation qui pourrait coûter cher aux clubs de L1.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Basketball - La saga des Bulls : 1995-1998, l'Histoire à coups de prouesses

Sixième et dernier épisode de notre saga consacrée aux Chicago Bulls, à l'occasion de la sortie du documentaire "The Last Dance" sur la dernière saison de Michael Jordan avec la franchise mythique de l'Illinois. Un épisode qui retrace les meilleurs moments du deuxième "Three-peat" des Bulls, entre 1995 et 1998, avec une collection de souvenirs inoubliables.

2. Omnisports : Comment une conciergerie s'adapte aux demandes de ses clients, dont des sportifs

Ses clients sont nombreux et une bonne partie sont des sportifs, notamment des footballeurs des championnats européens ou des tennismen comme Lucas Pouille. Jérémy Vosse, patron de Premium Conciergerie, une conciergerie de luxe, a évoqué avec notre journaliste Sasha Beckermann les demandes parfois extravagantes de ses clients en cette période de confinement. Un reportage qui vaut le détour.

3. Football - Serie A : Pogba, grand animateur du mercato de la Juve ?

Notre série sur le mercato des grands clubs se poursuit. On passe aujourd'hui par Turin où la Juventus rêve de réaliser l'un des gros coups du marché avec le retour de Paul Pogba, tout en cherchant un avant-centre de classe mondiale pour épauler Cristiano Ronaldo en attaque. Mais la Vieille Dame encore d'autres dossiers brûlants à gérer. Toujours en Italie, le français Jordan Veretout, milieu de la Roma, s'est confié à notre journaliste Guillaume Maillard-Pacini pour évoquer de nombreux sujets, et notamment la vie dans la capitale italienne en cette période si délicate.

4. MotoGP : Un avenir en cinq questions

Le coronavirus impacte tous les sports et pose de nombreuses questions. C'est aussi le cas en MotoGP. Des conséquences économiques à l'avenir de Valentino Rossi, notre journaliste Julien Pereira revient sur les principaux enjeux liés à la crise sanitaire.

5. A voir sur Eurosport...

Les jeunes et les moins jeunes trouveront leur bonheur sur notre antenne ce samedi. Au programme, des étapes mythiques du Tour de France et des matches mythiques du tournoi de Monte-Carlo, notamment la demi-finale de 1993 entre Cédric Pioline et Stefan Edberg. Restez chez vous, on s'occupe de tout !

