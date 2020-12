Le PSG ne sera pas au complet ce mercredi, pour le choc face à Manchester United. Mauro Icardi et Pablo Sarabia, victimes de douleurs musculaires à l’entraînement, doivent renoncer à ce déplacement capital à Old Trafford. La durée de leur indisponibilité n’est pas encore connue. L’Argentin et l’Espagnol rejoignent Draxler et Bernat à l’infirmerie.