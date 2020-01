Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Sortie de Serena, retraite de Wozniacki

C'est la sensation de la nuit : Serena Williams, septuple lauréate à Melbourne, s'est fait éliminer au 3e tour par la Chinoise Qiang Wang, 29e mondiale, 6-4, 6-7, 7-5.. L'Américaine de 38 ans n'avait plus connu pareille mésaventure depuis 2006.

Plus encore, c'est une page du tennis féminin qui s'est tournée avec la défaite de Caroline Wozniacki face à la Tunisienne Ons Jabeur, 7-5, 3-6, 7-5. La Danoise de 29 ans, ex-n°1 mondiale titrée en Australie en 2018, avait annoncé que cette édition 2020 serait la dernière de sa carrière.

En revanche, pas souci pour la n°1 mondiale australienne Ashleigh Barty face à la Kazakh Elena Rybakina, 6-3, 6-2.

Chez les messieurs, Diego Schwartzman et Márton Fucsovics ont franchi le cap du 3e tour aux dépens de Dusan Lajovic et Tommy Paul.

2. Football - Premier League : Liverpool, quarantième rugissante

Liverpool a enregistré un 40e match sans défaite en championnat d'Angleterre mercredi soir en gagnant à Wolverhampton (1-2), lors de la 24e journée. C'est Roberto Firmino qui a offert cette 14e victoire de suite en championnat avec son but marqué à la 84e minute.

3. Basketball - NBA : Doncic porte Dallas et LeBron les Lakers

Les Mavericks sont venus à bout des Blazers (133-125) grâce 27 points, 6 rebonds et 9 passes décisives de Luka Doncic. Une ligne de stats qu'a surpassée Damian Lillard (47 points, 6 rebonds et 8 assists), sans la même réussite pour Portland.

Les Wizards ont défait les Cavaliers (124-112) et LeBron James a sorti un triple-double (27 points, 12 rebonds et 10 passes) pour guider les Lakers vers le succès contre les Nets (128-113).

Nous avons aussi retenu pour vous

WRC - Rallye Monte-Carlo : Le Belge Thierry Neuville (Hyundai MST) a remporté la 1re spéciale de l'épreuve d'ouverture du Mondial 2020 en battant le sextuple champion du monde français Sébastien Ogier (Toyota) de 19"1, et son coéquipier, le champion en titre estonien Ott Tänak (Hyundai MST) de 25"1.

Football

Coupe du Roi : L'Atlético de Madrid a été battu en 16e de finale sur le terrain de Cultura Leonesa, pensionnaire de troisième division, à l'issue de la prolongation (2-1).

: L'Atlético de Madrid a été battu en 16e de finale sur le terrain de Cultura Leonesa, pensionnaire de troisième division, à l'issue de la prolongation (2-1). FA Cup : Tranmere Rovers a créé la surprise en éliminant Watford (2-1), au 4e tour. Un exploit qui en appelle un autre puisque dans l'affaire, l'équipe de D3 a pris rendez-vous avec Manchester United.

Patinage artistique - Championnat d'Europe : Le Russe Dmitri Aliev a été sacré pour la première fois, à Graz en Autriche, après sept ans de règne ininterrompu de l'Espagnol Javier Fernandez.

Golf - PGA : Tiger Woods a effectué un départ solide à San Diego, finissant le 1er tour à trois coups des coleaders, le Danois Sebastian Cappelen et l'Américain Keegan Bradley.

Basketball

Euroligue : Le CSK Moscou reste bon troisième après sa troisième victoires de suite, contre Valence (81-70).

: Le CSK Moscou reste bon troisième après sa troisième victoires de suite, contre Valence (81-70). All Star Game : LeBron James (Lakers) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) seront les capitaines des deux équipes qui s'affronteront le 16 février à Chicago.

Le tweet émouvant

Trae Young a éclaté en sanglots en découvrant son nom dans la liste du 5 majeur pour le All Star Game.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Boe en démonstration, les Bleus portés par l'émotion : le résumé de l'individuel 03:14

Les Grands récits en podcast : Peter Norman, le 3e homme de Mexico

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Open d'Australie : Federer en fermeture

Programme de gala à Melbourne en night session : après Osaka - Gauff, la Rod Laver Arena clôt sur Federer - Millman. Tsitsipas - Raonic, c'est à 9h sur la Margaret Court Arena.

2. Ski Alpin - Kitzbühel : Pinturault vise la tête

Le super-G masculin est ce matin (11h30) le hors d'oeuvre d'un week-end exceptionnel dans la Streif. L'occasion surtout pour Alexis Pinturault de reprendre les commandes du classement général de la Coupe du monde à Henrik Kristoffersen, aligné seulement que sur la descente, samedi.

Vidéo - Pourquoi Kitzbühel est un jackpot d'une autre dimension dans le monde des sports d'hiver 01:14

3. Football - Ligue 1 : Rennes peut se mettre à l'abri

Nice - Rennes ouvre la 21ème journée du championnat de France à 20h45. Une victoire replacerait les Aiglons dans le Top 5 provisoire, un succès consoliderait Rennes à la 3e place.

4. Basketball - NBA : Paris, c'est show

La NBA a depuis longtemps dépassé ses propres frontières et s'exporte encore pour ravir ses fans. Pour la première fois, La Ligue se donne en spectacle à Paris avec un match de saison régulière entre les Bucks de Milwaukee et les Charlotte Hornets à 21h00, à Bercy.

Et aussi : Descente féminine à Bansko (10h00), 15 km biathlon féminin (14h15) à Pokljuka, 21e journée de Ligue 2 (20h), Dortmund - Cologne (20h30) en Bundesliga, Brescia - AC Milan (20h45) en Serie A, Osasuna - Levante (21h) en Liga, 1re étape du Rallye Monte-Carlo, Panathinaïkos - ASVEL (20h30) en Euroligue, 4e étape du Tour Down Under, Championnats d'Europe de patinage artistique, Open PGA à San Diego, demi-finales de l'Euro féminin de handball, 18ème journée de Pro D2 (20h), 17e journée de Ligue A (20h)...