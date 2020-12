Sport : Rugby Points : 58 Citations : 10 Meilleur classement : 3e Classement 2019 : Non classé

Pour Antoine Dupont, 2019 avait été l'année de l'explosion. 2020, même avec son côté bancal, aura été celle de la confirmation. Surtout au niveau international. A 24 ans, le demi de mêlée du Stade Toulousain semble s'être ancré pour de bon parmi les joueurs qui comptent à son poste, et même au-delà. Malgré l'absence de Top 14 au palmarès de cette année 2020, il a pu se frayer un chemin dans notre classement, en très grande partie grâce à ses performances en équipe de France, au cœur du dernier hiver puis cet automne.

C'est simple, il est devenu indispensable chez les Bleus. Si les hommes de Fabien Galthié ont échoué dans la quête de la victoire finale lors du Tournoi des 6 Nations comme lors de l'Autumn Nations Cup, Antoine Dupont a lui été honoré à titre individuel en étant désigné meilleur joueur du Tournoi. Une grande première pour un joueur français depuis la création de ce vote en 2004. Il aura fallu attendre plus de quinze ans pour qu'un Tricolore soit sacré. Et le Toulousain l'a été avec une marge confortable.

De la liste de six joueurs, établie par un panel d'experts puis soumis au grand public, il est largement sorti en tête, avec 46% des voix. Personne ne s'était imposé avec une telle marge ces dernières années. Dans le journal anglais The Times, le journaliste Alasdair Reid s'est même étonné que la razzia ne fut pas plus importante : "46%, cela peut ressembler à un raz de marée au vu des dernières années, mais la question est plutôt : à quoi pensaient les 54% qui n'ont pas voté pour lui ?"