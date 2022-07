Ce que vous peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Super Ligue : Le procès continue

"Cent fois plus importante que l'arrêt Bosman", voilà comment les avocats de la Super Ligue qualifient une éventuelle libéralisation des compétitions alors qu'ils continuent leur bataille d'arguments avec ceux de l'UEFA à Luxembourg devant la justice de l'Union européenne. Le projet, une compétition privée lancée par douze grands clubs européens censés en être membres de droit chaque saison, avait été annoncé en fanfare en avril 2021 avant d'être abandonné à la fureur de nombreux supporters et à la menace de mesures politiques.

2. Football - Euro 2022 : L'Allemagne déjà en quarts, le Danemark se relance

Nous avons aussi retenu pour vous

Athlétisme - Mondiaux : A quelques jours du début des Mondiaux de Eugene (15-24 juillet), l'unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a annoncé avoir suspendu provisoirement Nijel Amos, vice-champion olympique du 800 m en 2012, positif à un modulateur métabolique.

Formule 1 : Bernie Ecclestone (91 ans), l'ancien grand argentier de la F1, a été inculpé pour fraude fiscale par fausse déclaration. Il est accusé d'avoir omis de déclarer environ 472 millions d'euros.

Football - Euro 2022 : Vivianne Miedema, l'attaquante vedette de l'équipe de football des Pays-Bas, a été testée positive au Covid-19. Un nouveau coup dur après un premier cas et le forfait sur blessure de leur capitaine, Sari van Veenendaal.

Football - MLS : Wayne Rooney est le nouvel entraîneur du DC United dont il portait le maillot en 2018 et 2019. Le club de Washington est en grande difficulté sportive.

Football - Serie B : Filippo Inzaghi, sans club depuis son éviction de Brescia en mars, a été nommé mardi au poste d'entraîneur de la Reggina, club de Serie B italienne.

La vidéo de rattrapage

Dans les Fous du Volant, Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud sont revenus sur les incidents qui ont émaillé le Grand Prix d'Autriche en tribunes. Ils espèrent que cette dérive sera vite endiguée.

"On est passé à une ambiance supportériste en F1, c'est un changement inquiétant"

Le podcast de rattrapage

Des nouvelles des Bleues à l'Euro

C'est l'autre fil rouge de la première partie de ce mois de juillet, l'Euro 2022 bat son plein en Angleterre et l'équipe de France a parfaitement entamé sa compétition face à l'Italie (5-1). Notre envoyé spécial, Cyril Morin, continue de vous faire vivre l'événement de l'intérieur. La conférence de presse du jour aura lieu à 19h30.

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce mercredi

1. Cyclisme - Tour de France : L'heure de menacer Pogacar ?

C'est l'heure ! Après le Danemark, les pavés du Nord, la Super Planche et un apéritif dans les Alpes, le 109e Tour de France arrive enfin en haute montagne. D'Albertville à Serre Chevalier, la 11e étape s'annonce dantesque par-delà le Col du Télégraphe, hors d'œuvre au vénérable Galibier. Le final se disputera sur le terrible Col du Granon (11,3 km à 9;3%), trop longtemps oublié par la Grande Boucle. Jonas Vingegaard, David Gaudu et les autres ont une occasion en or de tester Tadej Pogacar.

Le profil du col du Granon : 11,3 km à 9,2% et un enfer continu en très haute altitude

2.Football - Euro 2022 : Deuxième journée pour le groupe C

Le groupe C n'est pas encore décanté à l'Euro 2022. Portugal et Suisse (2-2) d'un côté et Pays-Bas et Suède (1-1) de l'autre, s'étant quittés sur un score nul à l'issue de la première journée, la deuxième revêt une importance capitale. A Sheffield, les Suédoises défient la Suisse (18h) et un peu plus tard, à Leigh, les Néerlandaises en feront autant avec le Portugal (21h). Malheur aux perdantes à l'issue de ces deux rencontres.

