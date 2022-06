Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket : Les Warriors retrouvent le sommet

Et revoilà Golden State. Quatre ans après leur dernier sacre, les Warriors ont remporté les Finales NBA 2022 en battant les Boston Celtics (103-90) dans la nuit de jeudi à vendredi. Une nouvelle fois magistral, Stephen Curry (34 points) a empoché son premier trophée de MVP.

2. Football : Les 16 villes hôtes du Mondial 2026 connues

La FIFA a révélé jeudi à New York les 16 villes qui accueilleront des matches de la Coupe du monde 2026 organisée pour la première fois dans trois pays, Etats-Unis, Mexique et Canada, en maintenant le suspense pour la finale. Comme prévu, les Etats-Unis d'Amérique se taillent la part du lion, avec onze villes (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami, New York), tandis que le Mexique en aura trois (Guadalajara, Mexico City et Monterrey) et le Canada deux (Toronto et Vancouver).

3. Football - Ligue 1 : Le PSG entame les contacts pour Galtier

Le PSG a (enfin) décidé de passer la deuxième. En quête du successeur de Mauricio Pochettino, pas encore officiellement limogé, le club de la capitale a lancé les premiers contacts avec l'OGC Nice pour Christophe Galtier selon L'Equipe.

4. Formule 1 : La FIA veut réduire le "marsouinage"

Il était probablement temps. Jeudi, la FIA a annoncé des mesures d'urgence pour réduire le "marsouinage" et poussé les écuries à "procéder aux ajustements nécessaires afin d'éliminer ce phénomène". Dimanche dernier, à Bakou, Lewis Hamilton (Mercedes) avait terminé la course complètement épuisé et avec des douleurs au dos.

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Route d'Occitanie : Vainqueur à trois reprises sur le Giro, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a : Vainqueur à trois reprises sur le Giro, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la 1re étape de la Route d'Occitanie au sprint jeudi . Une rentrée réussie en vue du championnat de France.

Football - D1 : C'est un message fort signé Marie-Antoinette Katoto. En fin de contrat au 30 juin, la joueuse du PSG fait le point sur son avenir : C'est un message fort signé Marie-Antoinette Katoto. En fin de contrat au 30 juin, la joueuse du PSG fait le point sur son avenir dans une interview accordée à RMC et réclame du changement

Athlétisme - Duplantis s'offre la MPM à Olso : Armand Duplantis s'est imposé jeudi lors de la Ligue de Diamant, à Oslo, devant Sondre Guttormsen et Pal Haugen Lillefosse. Le Suédois a lui passé les 6,02 m, malgré la pluie, : Armand Duplantis s'est imposé jeudi lors de la Ligue de Diamant, à Oslo, devant Sondre Guttormsen et Pal Haugen Lillefosse. Le Suédois a lui passé les 6,02 m, malgré la pluie, ce qui lui permet de s'offrir la meilleure performance mondiale de l'année

Football - Ligue 1 : C'est fini entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec. Dans un communiqué officiel, les Dogues C'est fini entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec. Dans un communiqué officiel, les Dogues ont officialisé cette rupture . Paulo Fonseca devrait lui succéder.

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce vendredi

1. Rugby - Top 14 : Castres et Toulouse s'affrontent en demi-finale

C'est un derby qui promet bien des étincelles. Ce soir (21h05), Castres et Toulouse s'affrontent en demi-finales du Top 14 du côté de l'Allianz Riviera de Nice. En jeu : une place en finale entre deux rivaux historiques. Accrochez vos ceintures !

2. Cyclisme -Tour de Suisse : Evenepoel doit se reprendre

Il va devoir se relever. Après avoir concédé beaucoup de temps à ses rivaux , Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) est appelé au réveil, ce vendredi, lors de la sixième étape du Tour de Suisse entre Locarno et Moosalp. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) domine le classement général.

3. Formule 1 - MotoGP : Début du GP du Canada et d'Allemagne

C'est un week-end moteurs qui s'apprête à débuter. Du côté de la F1, les premiers essais libres du Grand Prix du Canada auront lieu à 20h. Avant une deuxième session à 23h. Du côté de la MotoGP, rendez-vous à 12h pour les essais libres 1 en Allemagne. Tous les résultats seront bien évidemment à suivre sur Eurosport.fr.

