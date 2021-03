Le joueur français officie sous le pseudo de « !Mp!yavv ». Il a dominé un field conséquent composé de 2.231 entrants pour s’adjuger ce 6-Max PKO à 22$ de Buy-in, l'édition exceptionnelle du Mini Sunday Supersonic. Ces derniers mois, ce jeune homme a disputé de nombreux tournois en ligne. Labat a engrangé jusqu'en 2011 plus de 600.000$ de gains sur les gros sites du .com et en passant du temps en cash-game à des limites plutôt élevées. Il faut dire que le circuit live tourne vraiment au ralenti à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Pourtant Antoine Labat est un joueur de live très expérimenté qui a déjà eu l’occasion de briller plusieurs fois. Il possède d’ailleurs un très beau palmarès.