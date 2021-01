Le Main Event des World Series of Poker constitue le tournoi de poker le plus prestigieux au monde. Cette année, pour cause de Covid-19, l’évènement a eu lieu sous la forme d’un tournoi hybride tout à fait inédit. L’action s’est déroulée en trois actes. Après deux tournois en ligne à 10.000 dollars de droit d’entrée et deux finales jouées à Rozvadov et à Las Vegas, les deux derniers finalistes se sont affrontés à Las Vegas.

Un affrontement ultime à Las Vegas

Pour rappel, Damian Salas a d’abord remporté la finale européenne sur laquelle 674 joueurs étaient en lice et qui s’est déroulée sur la plateforme GGPoker. Il a empoché 1,5 million de dollars de gains à cette occasion suite à une table finale qui s’est déroulée au Casino de Rozvadov. De son côté, le joueur américain, Joseph Hebert, s’est imposée sur la finale américaine de ce tournoi de poker hors normes sur wsop.com (703 joueurs), avec un dénouement à Las Vegas. Il a encaissé 1,5 million de dollars à cette occasion.



Le premier Argentin à remporter le Main Event des WSOP

Damian Salas et Joseph Hebert se sont affrontés au Rio de Vegas. Le prestigieux bracelet était en jeu mais également un million de dollars supplémentaire. Les rebondissements et les retournements de situation ont été nombreux. En effet, Joseph Hebert a commencé par, outrageusement, dominer son adversaire au bout de 173 mains. Le face à face a été ponctué de nombreuses pauses. Salas a réussi à renverser la situation. Au final, Salas s’est imposé et devient le premier argentin à remporter le Main Event des World Series of Poker.

Plus de 2,5 millions de dollars de gains

Finaliste en 2017, il a été jusqu’au mois cette fois-ci. Il encaisse donc au total 2.550.969$ de gains. Une très belle histoire pour le joueur argentin, d’autant plus qu’il avait réussi à se qualifier sur le net pour seulement qualifier pour 300$. Salas rentre donc dans l’histoire du poker. Une histoire qui rappelle le parcours de Chris Moneymaker, un joueur anonyme qui avait gagné les WSOP en 2003, après s’être qualifié pour 86$. Récemment, les World Series of poker ont intronisé Huck Seed, vainqueur lui aussi du Main Event, au sein du prestigieux Poker Hall of Fame qui rassemble les légendes du poker.

