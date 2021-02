Au total le joueur compte 353 places payées et 7 millions de dollars de gains en tournoi sur le circuit live. Mais son plus beau fait d’armes est d’avoir remporter le Main Event de l’Aussie Millions Poker Championship en 2016 (1,6 million de dollars australiens). Le parcours d’Engel n’est pas banal. Il est né à Toronto en 1983 et ensuite à vécu trois ans en Afrique du Sud, puis huit ans en Australie, un an en Israël et deux années dans le Maryland. Engel a fait ses études aux Etats supérieures aux Etats-Unis à la Stern School of Business de New York et a déménagé à Las Vegas. Cette ville est le lieu phare des joueurs de poker. Il y a des tournois toutes l’année et de belles parties de Cash Game.