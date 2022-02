A l’heure où les contrats de sponsoring sont désormais rarissimes, Arnaud Enselme a rejoint Alexandre Reard comme joueur pro Unibet. Il faut dire que le joueur est dans le viseur de la room depuis plusieurs mois.

Arnaud Enselme découvre le poker en 2014 et se forme en visionnant de nombreuses vidéos et en jouant sur les sites de poker en ligne. C’est en 2019, qu’il a commencé à se faire connaitre avec des performances de standing. Il signe alors une belle victoire au Venetian pour 80.000$ de gains. Un an après, il signait une magnifique performance sur un tournoi à 10 300 $ des Super High Roller Bowl Series, encaissant alors 214.000 $.

Une belle victoire sur les WSOP Online en 2021

Mais en septembre 2021 que le joueur frappait très fort en s’adjugeant un tournoi en ligne sur les WSOP Online sur GGPoker pour 360 000 $ et un premier bracelet. Et en décembre, il remportait le MonsterStack des Venetian DeepStack New Year's Extravaganza pour un gain de 30.000 $. Il faut rappeler que Las Vegas est vraiment une place forte incontournable du poker mondial avec le fameux festival des World Series of Poker. A 27 ans, Arnaud Enselme est donc en pleine confiance en ce moment et vient d’intégrer le Team Pro Unibet, room sur laquelle il joue depuis de nombreuses années.

Un nouveau rôle d’ambassadeur

En tant qu’ambassadeur, Arnaud Enselme devra répondre aux sollicitations des médias spécialisés. Il a commencé à le faire avec un entretien accordé à LivePoker ou à Club Poker. Le joueur devra aussi disputer les tournois sur lesquels son sponsor est associé comme les Unibet DeepStack Open. Des tournois au buy-in modérés qui réunissent à chaque fois des centaines de passionnés.

De belles étapes ont eu lieu comme à la Grande Motte, à quelques encablures de Montpellier. A Paris, le Club Circus Paris enregistre une affluence record avec 957 entrants ce mois-ci. Arnaud Enselme était d'ailleurs présent. Une escale du circuit UDSO est prévue à Cannes en mars 2022. Après plusieurs mois d'interruption en raison du Covid-19, le poker live bat son plein.

