Tous les passionnés de poker ont découvert Fabrice Soulier dans le documentaire « That’s poker » (2006), réalisé par Hervé Martin Delpierre. On pouvait suivre le joueur à Las Vegas, la Mecque du poker au niveau mondial. L’homme parlait de ses joies et de ses doutes en tant que joueur de poker professionnel.



A l’époque, en France, c’est le début de ce que l’on a appelé l’âge d’or du poker. Les passionnés de poker sont de plus en plus nombreux. Quelques années auparavant, Fabrice Soulier, originaire du Sud de la France, a découvert le poker en Corse avec des amis. Mais c’est à Paris qu’il va se perfectionner.

Fabrice Soulier Crédit: Eurosport

Un apprentissage du poker dans les cercles parisiens

En 1998, Fabrice Soulier monte à Paris et devient le réalisateur des programmes télévisées « Farce Attaque » et surtout « Un gars, une fille ». Même s’il a beaucoup d’activités à Paris, à partir de 2000, il fréquente les cercles de jeux. On le voit signer quelques performances à l’Aviation Club de France, lieu mythique du poker à Paris. Des tournois de poker et des parties de poker s’y déroulent régulièrement sous l’impulsion de Bruno Fitoussi. Ses premiers résultats à 5 chiffres interviennent à partir de 2001. Il s’adjuge le tournoi des Euro Finals of Poker, pour 37.000$. A partir de 2003, il prend la décision radicale de partir pour Las Vegas et devenir joueur de poker professionnel.

Une vie de joueur professionnel à Las Vegas

En s’installant à Las Vegas, Fabrice Soulier fréquente alors les casinos qui proposent des tournois de poker et qui permettent aussi de jouer en Cash Game. Il dispute bien sûr les World Series of Poker qui se déroulent chaque été. En 2005, il participe à sa première table finale des WSOP pour plus de 100.000$ de gains. En 2009, il cumule sept places payées sur les WSOP et une belle 49e place sur le Main Event, le tournoi le plus prestigieux qui attire des milliers de joueurs chaque année.

En 2011, Fabrice Soulier entre dans l’histoire du poker français en reportant un bracelet sur les WSOP, sur le tournoi HORSE pour 609.000$ de gains. Il est alors chaleureusement félicité par tous les joueurs français qui se trouvent sur place. En 2016, il est tout proche de signer un nouvel exploit en terminant 2e d’un tournoi mixte Omaha des WSOP. Au fil du temps, Fabrice Soulier multiplie les performances et cumule plus de 6 millions de dollars de gains en tournoi live.

