En octobre et novembre, le contingent de joueurs de poker qui se rendront à Las Vegas devrait être important. Pour les novices, les World Series of Poker constituent le circuit le plus prestigieux au monde. Pour cette édition 2021, 88 titres et autant de bracelets récompenseront les meilleurs joueurs sur les différents tournois.

Des tournois de 400 à 250.000 dollars

Les droits d’entrées permettront à un grand nombre de joueurs de prendre part à l’événement. Les Buy-in s’échelonnent de 400 à 250.000$. On retrouvera donc des joueurs récréatifs venus s’amuser et des joueurs professionnels qui disputeront des tournois hautes limites où la concurrence sera rude. Les inscriptions seront ouvertes à partir du milieu du mois d’août.

Le tournoi The Reunion qui débute le 1er octobre devrait attirer les foules. Il s’agit d’un tournoi à 500 $ de buy-in pour 5 millions de prizepool garantis. On retrouvera aussi d’autres beaux événements comme le Millionaire Maker, Double Stack, le Monster Stack, le Colossus ou encore The Closer.

De nombreux Français devraient faire le déplacement comme Julien Martini, Sonny Franco , le Team Winamax devrait se rendre sur place avec Romain Lewis, Pierre Calamusa ou Guillaume Diaz. Le Belge Davidi Kitai et l’Espagnol Adrian Mateos Diaz devraient être là. La Team PMU Poker sera sur place avec Erwann Pecheux et Sarah Herzali. De nombreux joueurs pro se sont activement préparés avant cette échéance en travaillant leur jeu et en faisant du sport.

Julien Martini pendant les WSOP Crédit: Eurosport

Le Main Event en point d’orgue

Comme chaque année, le tournoi le plus attendu par les amateurs de poker est bien sûr le Main Event des WSOP ! Cet événement à 10.000$ de Buy-in représente le Graal. L’équivalent de gagner une médaille d’or aux Jeux Olympiques pour un sportif. Sur ce tournoi qui aura lieu du 4 au 17 novembre, les amateurs comme les pro tentent leur chance. Dans les allées du Rio, entre les stands remplis de goodies des WSOP, on retrouvera la fine fleur du poker mondial.

Depuis un certain Chris Moneymaker qui avait remporté le tournoi en 2003 après s’être qualifié en ligne, n’importe quel jouer caresse l’espoir de briller. Cette édition 2021 des WSOP sera diffusé sur CBS Sports. À Las Vegas, pendant ce festival, le poker revêt véritablement une dimension sportive. Ailleurs, à Las Vegas, d’autres tournois auront lieu comme au Venetian, a l’Aria ou au Golden Nuggets.

