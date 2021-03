Ces derniers temps, le Français Idris Ambraisse s’illustre avec succès sur les tables de poker online. Il a par exemple terminé 2e sur les Bounty Hunter Series. Il a signé l’an dernier un succès sur un side event du Battle of Malta online. Dimanche dernier, il a brillé sur un tournoi Pot Limit Omaha et empoche à cette occasion 17.769$, après avoir grinder durant huit heures. Le résident marocain s’est adjugé le High Rollers Deepstack PLO à 840$ de Buy-in. 101 joueurs étaient en lice. Le field était très relevé. On y retrouvait les habitués des tables online.