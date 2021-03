Justin Bonomo est l’un des joueurs américains les plus en vue du moment. Il possède un solide palmarès et cumule plus de 49 millions de dollars de gains en tournoi live. Il fait partie du gratin du poker mondial. Justin Bonomo est un joueur qui a fait ses débuts en jouant des parties de poker sur les sites online. Il y joue activement en ce moment car le circuit live est à l’arrêt.

Sur GGPoker , en février dernier, sur le Super MILLION$, dans le tête à tête final, Justin Bonomo a vaincu le joueur russe “RRomashka”. Ce dernier n’est pas parvenu à gagner sa troisième finale du Super MILLION$. Il est parvenu à se qualifier pour seulement 100$ grâce à deux satellites, le joueur russe empoche plus de 332. 000 dollars.

Nick Petrangelo termine 3e

La table finale était très relevée. Sur ce Super MILLION$, sur GGPoker, Nick Petrangelo finit à une belle troisième place. Le joueur américain empoche un gain de 256.063$. Quant à “OscarBrown” termine, il termine 4e et encaisse 197.452$. Artur Martirosian finit 5e. Le joueur néo-zélandais, David Yan termine à la 6e pour 117.405$. Qualifié grâce à deux satellites, le Mexicain “Face-O” a fait fructifier 100 dollars près de 70.000$ avec sa 8e place. Depuis la crise sanitaire, de nombreuses personnes ont ouvert des comptes sur les différents sites, notamment en France. Il existe une offre de tournoi très large. Ces derniers temps, le casino en ligne connaît aussi une belle vitalité. Les joueurs veulent vibrer aux tables et décrocher un jackpot.La table finale était très relevée. Sur ce Super MILLION$, sur GGPoker, Nick Petrangelo finit à une belle troisième place. Le joueur américain empoche un gain de 256.063$. Quant à “OscarBrown” termine, il termine 4e et encaisse 197.452$. Artur Martirosian finit 5e. Le joueur néo-zélandais, David Yan termine à la 6e pour 117.405$. Qualifié grâce à deux satellites, le Mexicain “Face-O” a fait fructifier 100 dollars près de 70.000$ avec sa 8e place.

Justin Bonomo Crédit: Eurosport

Justin Bonomo, un énorme palmarès

Le joueur américain Justin Bonomo possède un beau palmarès. Né en 1985, Justin Bonomo est devenu le plus jeune joueur à atteindre une table finale télévisée, en 2005, lorsqu'il est arrivé quatrième lors de l'EPT Deauville, en France. Il était alors âgé de 19 ans à l'époque.

Justin Bonomo est un habitué des WSOP. Les World Series of Poker constituent le festival de poker le plus prestigieux au monde. Chaque année, des milliers de joueurs venus du monde entier rêvent de décrocher un bracelet. Sur ce festival Justin Bonomo a réalisé 55 places payées et cumule 19 tables finales. Au total, il a décroché 3 bracelets. Sur les WSOP, il a empoché plus de 14 millions de gains.

Trois bracelets WSOP

Justin Bonomo a décroché son premier bracelet en 2014 sur un tournoi No-Limit Hold'em Six max. Il a alors gagné 449.980 dollars. Il a fini deuxième sur un tournoi 2-7 Triple Draw Lowball. Aux World Series of Poker 2018, Justin Bonomo s’est adjugé le tournoi Heads-Up No-Limit Hold'em à 10.000 $ avec un gain de 185.965 dollars. Il a aussi remporté l’Event 78, le 1.000.000 $ One Drop pour 10.000.000 $. Un gain qui donne le tournis. Avec ce succès, il a alors dépassé le canadien Daniel Negreanu à la All Time money List, avant d’être dépassé par par Bryn Kenney en 2019. Justin Bonomo fait partie des joueurs qui s’illustrent sur les High Stakes, c’est-à-dire les tournois hautes limites. Il s’agit de parties où les joueurs engagent des centaines de milliers de dollars. C’est vraiment un petit club très fermé. Justin Bonomo est aussi fan de Cash Game.

Classement :

1. Justin Bonomo 430.646$

2. RRomashka 332.073$

3. Nick Petrangelo 256.063$

4. OscarBrown 197.452$

5. Artur Martirosian 152.256$

5. David Yan 117.405$

6. Daan “DaanOss” Mulders 90.532$

7. Face-O 69.809$

8. Niklas Astedt 53.830$

