C’est un joueur majeur du poker hexagonal. Inutile de présenter Bertrand ElkY Grospellier. Le joueur a commencé à se faire connaître, en Asie, en disputant des parties de jeux vidéo avant de bifurquer dans le monde du poker. Le joueur français affiche aujourd’hui un palmarès conséquent de 14,6 millions de dollars de gains en tournoi Live. L’homme a enchaîné les performances depuis 2005 et possède une incroyable popularité.

C’est indéniablement le joueur de poker français le plus connu à l’international. C’est une personnalité influente qui dispose d’un solide réseau dans l’industrie du poker. En 2020, il est devenu le représentant d’un site de poker dont on parle beaucoup ces derniers mois : il s’agit de GGPoker. Après avoir émergé en Asie, il est maintenant populaire dans le monde entier. Durant un long moment, il a été l’ambassadeur de la room PokerStars, puis pendant un bref moment celui de PartyPoker. Elky est très actif sur les réseaux sociaux. Il possède une grosse communauté de fans avec lesquels il échange régulièrement. Son gros défi aujourd’hui est de faire rayonner la marque GGPoker et il semble y arriver en conseillant les développeurs pour améliorer l’ergonomie du site en permanence.