Les joueurs de poker, fans de Twitch

Depuis plusieurs années, de nombreux joueurs de poker diffusent leurs sessions de poker sur la plateforme Twitch. De nombreux fans de poker suivent ces retransmissions. Un vrai phénomène.

Chaque dimanche soir, dans son appartement maltais avec vue sur la mer, pour le joueur français Yoh_Viral, c’est le même rituel. La star des réseaux sociaux prépare son matériel High Tech, un brin futuriste pour retransmettre quasiment en direct, les différents tournois de poker qu’il va jouer durant la soirée. Ces parties, il va les diffuser sur Twitch. Le couple poker et Twitch se porte bien. Le site de streaming enregistre plus de 2 millions de diffuseurs mensuellement, c'est le lieu idéal pour les joueurs de poker pour diffuser leurs parties, faire le show et bâtir une communauté de fans. Twitch indique que plus de 600 milliards de minutes ont été visionnées durant l’année 2019 !

Les streameurs, les nouveaux influenceurs du poker

Twitch connecte en temps réel les producteurs de contenu avec un large public, ainsi les streameurs les plus suivis sont devenus de véritables influenceurs. Yoh Viral, justement compte des dizaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux. Son mode de vie bling bling séduit beaucoup de monde. Il a aussi ses détracteurs. Mais Yoh Viral dispose de certaines qualités comme celle de savoir animer une session en suscitant l’intérêt des spectateurs pendant des heures. D’autres streameurs diffusent leurs sessions comme Dature. Les joueurs de poker online peuvent passer des heures chaque jour à disputer des parties sur des ordinateurs, certains utilisent des lunettes pour les écrans pour ménager leurs yeux. Pour ces joueurs, l’enjeu important est aussi la capacité à rester concentré pour jouer son meilleur poker.

ElkY de retour sur Twitch

Basil Yaiche, avec sa chaîne dans le turfu réunit aussi beaucoup de viewers. Il gagne de plus en plus en popularité ces derniers mois. Lors de ces dernières performances, il a reversé une partie de ses gains à des associations, notamment la Fondation de France. La room online avec le streamgang réunit des streameurs qui diffuse leurs parties. On peut y trouver la joueuse Rosalie Petit par exemple. ElkY, devenu récemment ambassadeur de la room de poker qui monte GGPoker s’est remis à streamer ses parties. L’occasion pour de nombreux joueurs débutants de progresser, d’analyser le processus de réflexion des meilleurs joueurs. C’est incontestablement un outil pour améliorer son jeu. Dans les mois à venir, le succès devrait encore s’amplifier.

