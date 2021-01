En décembre dernier, Patrik Antonius aurait pu intégrer le mythique Poker Hall Of Fame, une sorte de panthéon du poker à Las Vegas. Il faisait partie des dix derniers finalistes mais n’a pas été l’heureux élu. C’est Huck Seed qui a été intronisé. Depuis, plus de dix ans, le parcours de Patrik Antonius a été exceptionnel. Celui-ci a commencé se faire connaître.

Antonius a commencé à se faire un nom sur le circuit poker, à partir de 2005, avec une victoire sur l’EPT Baden pour 288.000€ et une troisième place sur l’EPT Barcelona. Il a aussi signé la même année une 12e place sur le PCA aux Bahamas et signé plusieurs places payées sur WSOP, à Las Vegas. En décembre 2005, il a terminé l'année 2e du WPT Five Diamond World Poker Classic à Las Vegas pour plus d’un million de dollars de gains. Bref, cette année-là, il a signé une très belle entrée en matière.

Poker Huck Seed intègre le Poker Hall of Fame 27/01/2021 À 17:15

Un palmarès bien fourni

Dans les années qui suivent, Patrik Antonius multiplie les performances. En juillet 2006, il s'est classé 9e du HORSE des WSOP, remportant 205.920 $, son plus gros gain cette année-là. Durant les WSOP 2007, Antonius a participé à de nombreux tournois, mais il n'a encaissé des gains que dans le PLO, se classant troisième et remportant 311.394 dollars. La visibilité de Patrik Antonius va devenir de plus en plus forte. Il participe alors à l'émission Poker After Dark sur NBC. Celle-ci a contribué à démocratiser le poker auprès du grand public.

Patrik Antonius Crédit: Eurosport

Un joueur actif sur les tables en ligne

Durant les années 2000, Patrik Antonius est très actif aux tables de poker virtuelles. En septembre 2008, il a terminé 2e du tournoi Heads-Up PLO à 25 000 $ de buy-in sur Full Tilt Poker pour 320.000 $. Durant cette période, on parle d'un âge d'or du poker. Des millions de personnes dans le monde se mettent à jouer au poker. D’ailleurs, lors des différents confinements, de nombreux amateurs de poker se mis à ouvrir des comptes sur les différents sites. Ce fut un nouvel âge d’or du poker. Les affluences sur les tournois étaient vraiment exceptionnelles. Durant cette période, l’activité casino en ligne a aussi connu une croissance folle. Les fans de BlackJack et de machines à sous ont pu se régaler. Ce que les passionnés de jeux en ligne ont en commun, c’est de vouloir vibrer et empocher de gros gains.

Un expert des Heads-up

En 2011, Patrik Antonius a fini 9e du Main Event des WSOP Europe à Cannes pour un gain de 90.000€. En janvier 2013, Antonius a terminé troisième du Main Event des Aussie Millions, en Australie, pour 600.000 $. Antonius est un expert du Heads-up. Il est un joueur régulier sur de hautes limites sur les tables online et a cumulé des millions de dollars de gains. Il a joué sur Full Tilt Poker avec différents pseudos comme Luigi66369 ou Finddagrind. Il est aussi un gros joueur de Cash Game Live, notamment à Las Vegas. On a aussi pu voir Antonius dans l’émission High Stakes Poker durant de nombreuses années. Le joueur a disputé avec Sammy Farha le plus gros pot disputé dans l’émission qui a atteint 998.800$. En novembre 2009, Antonius a remporté le plus gros pot de l'histoire du poker en ligne, 1 356 946 $ face à Viktor Blom. Il entre définitivement dans la légende du poker !

Poker Paulius Plausinaitis remporte le Main Event des WSOP Winter Online Series 26/01/2021 À 16:02